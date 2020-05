Clara Luquero: “Castilla y León es un ejemplo de política con Mayúsculas”

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, afirmó que Castilla y León es “un ejemplo de política con mayúsculas”, preocupada por el interés general de los ciudadanos, con cooperación y trabajo conjunto y lamentó “profundamente” no ver este mismo ejemplo a nivel nacional. En su opinión, en la situación actual, “no cabe otro planteamiento ético” que no sea sumar esfuerzos y arrimar todos el hombro.

A Clara Luquero le duele la falta de lealtad institucional nacional en unos momentos tan duros, con fallecidos, personas enfermas y cuando está en riesgo la salud pública, remarcando que hay medidas restrictivas que exigen mantener el estado de alarma. “Hay medidas que sí no son difíciles de aplicar porque conllevan la restrincción de derechos, pero tiene que ser así porque hay un bien superior que es la vida y la salud de los ciudadnano”, argumentó.

Luquero puso a Castilla y León como ejemplo de “cooperación, racionamiento sensible y trabajo conjunto” entre todas las administraciones que están “arrimando el hombro en la medida de sus compentencias y sus responsabilidades”, criticando con dureza a quienes están llevando a cabo “la peor de las políticas, la más barata y mezquina”, la que antepone los intereses de partido cuando está en juego la salud de las personas.

Nuevo hospital para la ciudad

Por otra parte, Clara Luquero, avanzó hoy su intención de solicitar una entrevista con la consejera de Sanidad de la Junta, Verónica Casado, cuando la pandemia esté controlada y finalice todo el proceso de la desescalada, para abordar el asunto de la segunda dotación hospitalaria para la ciudad, por ser prioritario.

Luquero argumentó que la agenda de la consejera está centrada en la desescalada y en una crisis que todavía “no está controlada absolutamente” y lo sensato ahora es priorizar, pero “a la mañana siguiente” tiene que estar como “tema urgente” la segunda dotación hospitalaria para Segovia, con la rehabilitación del antiguo Policlínico o en otro lugar que decida la Junta como el más operativo y adecuado.

La alcaldesa de Segovia reiteró que sólo están reclamando lo que ya tienen el resto de capitales de Castilla y León y de la que “nosotros carecemos”. Ante la postura marcada por el PSOE de Segovia de abrir opciones a puntos de la provincia, Luquero insistió en que tiene ser en la capital porque en esta provincia no ocurre como en otros territorios de Castilla y León con ciudades que no son capital de provincia que tiene hospital al superar su población los 50.000 habitantes.

Situaciones extraordinarias

Luquero, a preguntas de los periodistas sobre la reunión con el presidente Fernández Mañueco, afirmó que es lógico que en las medidas que se pongan en marcha se equilibren los criterios del número de población y el nivel de afectación, de incidencia del coronavirus. “Lo justo es conciliar ambos aspectos”, resumió.

La alcaldesa de Segovia declaró que el Gobierno de la Junta no se puede quedar con el discurso de que garantizar a las entidades locales que “vamos a tener lo que había antes”, porque eso “sólo cubre lo que había antes no las situaciones extraordinarias que nos surgen ahora”, reiterando la reivindicación generalizada a la Junta para que movilice recursos económicos extraordinarios y no sea “un mero transmisor” de los recursos que le llegan del Gobierno Central.

Por último, recordó que los alcaldes y presidentes de las Diputaciones pidieron a Alfonso Fernández Mañueco que transmita al presidente Pedro Sánchez, en sus conferencias semanales, la petición de la FEMP para que las corporaciones locales puedan utilizar los remanentes de tesorería acumulado y se flexibilice el techo de gasto.