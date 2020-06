Castilla y León suma 28 fallecidos por Covid-19 en la última semana

Castilla y León ha amanecido este jueves con 53 nuevos casos notificados de Covid-19, de los cuales catorce han sido diagnosticados en las últimas 24 horas por la prueba detección molecular PCR, la más fiable, que iniciaron síntomas en los últimos días y han sido notificados al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) según el nuevo criterio trasladado por el Ministerio de Sanidad. Estos positivos elevan la cifra de infectados desde que comenzó la pandemia hasta los 25.745, de los que 9.352 tienen confirmación por PCR, según los datos que ha facilitado el Gobierno autonómico.

Una jornada en la que han registrado tres nuevas defunciones en los hospitales de la Comunidad por coronavirus, concretamente en León, Salamanca y en el Clínico de Valladolid, con lo que el número de personas fallecidas en ese ámbito asistencial es de 2.017. En la última semana son 28 las personas que han perdido la vida en la Comunidad por coronavirus, 19 en hospitales siete en residencias y dos en domicilios, según acaba de destacar la consejera de Sanidad, Verónica Casado, lo que vuelve a poner en entredicho al Gobierno de España por los datos que ha ofrecido en los últimos días en los que no contabilizaba fallecidos en la Región, según parece porque el sistema de vigilancia epidemiológico único en el que se apoya el Gobierno para dar los datos no tiene automatismo con los que aporta la Junta.

Las buenas noticias siguen llegando de las personas que siguen superando la enfermedad. Así, se han registrado trece nuevas altas hospitalarias, por lo que en estos casi tres meses de crisis sanitaria se han curado ya 8.292 pacientes.

La ocupación hospitalaria, además, mantiene la tendencia decreciente, con 41 plazas UCI ocupadas por pacientes con Covid-19, tres menos que ayer, y otros 117 ingresados en planta.

Además, cabe señalar que ya se han realizado 447.763 pruebas de detección entre la ciudadanía, y que el 73 por ciento de los profesionales sanitarios ya han sido testados, con un 10,5 por ciento de positivos, y 2.618 altas de profesionales que ya se han reincorporado a su puesto de trabajo en el sistema de Salud.

Por lo que respecta a los centros residenciales de la Comunidad, donde viven 42.457 personas, se han confirmado 7.086 contagios en estos casi tres meses de pandemia, de los cuales 783 usuarios fallecieron en un hospital y 693 en las propias instalaciones de la residencia. También se contabilizan 1.104 muertos con síntomas compatibles con la enfermedad.

Los datos de la Junta indican que permanecen aislados con síntomas 57 y otros 1.047 están confinados sin sintomatología.

Casado destaca la buena evolución sanitaria y epidemiológica de la Comunidad que, pese algunos microbrotes que se han detectado pero también dado respuesta rápidamente gracias a los rastreadores, permite dar el paso y que Castilla y León avance a la fase 2 el lunes, lo que no implica que se vaya a permitir la movilidad entre provincias, algo que van a trasladar esta tarde al Ministerio de Sanidad durante la reunión bilateral prevista.

Si bien, la consejera insiste en que el virus sigue ahí, que es rápido en su acción de contagio, que no es un enemigo pequeño y que no hay que perderle el respeto, por lo que pide no bajar la guardia y respetar la distancia social y la higiene de manos.