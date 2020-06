Los más de dos meses de confinamiento en casa y casi tres que llevamos ya de estado de alarma con la movilidad reducida es algo que preocupa entre las asociaciones que se encargan de atender a las personas con alguna enfermedad y ayudar también a sus familias, debido a que en este tiempo no han podido cuidar de ellas de forma presencial por la crisis sanitaria del coronavirus.

Una de estas entidades es la Asociación Española contra el Cáncer de Valladolid desde donde han lanzado un vídeo a las redes sociales con el hastag #SiempreContigo, que está protagonizado por voluntarios de los dos hospitales de la ciudad, el Río Hortega y el Clínico Universitario, y que incluye varios mensajes de ánimo para los pacientes, en los que les cuentan que les echan de menos y que pronto estarán junto a ellos, además de recordarles que no están solos y que tienen un teléfono, el 900 100 036 al que pueden llamar a cualquier hora del día para lo que necesiten. “Aunque no podamos estar con vosotros físicamente, seguimos a vuestro lado y si necesitas acompañamiento no dudes en llamar al teléfono de información del cáncer”, señala Tania, coordinadora de voluntariado de la AECC Valladolid para los dos centros hospitalarios de la ciudad.

“Nos hace muy feliz llevaros una sonrisa y poder estar con vosotros hablando para haceros más agradable vuestra estancia en los hospitales”, afirma, por su parte, Purificación Rodríguez, voluntaria en el Río Hortega, mientras Ángel María, del Clínico, muestra en su mensaje la admiración que siente por los enfermos de cáncer. “Os merecéis también un gran aplauso por vuestro coraje”, señala en el vídeo, en el que muestra una cartulina con unos corazones de color verde y en la que se lee el mensaje “estamos con vosotros”.

Beatriz, Rosa, Carmen y Macarena son otras voluntarias del Hospital Clínico de Valladolid que también aparecen en este audiovisual para adelantar a los pacientes oncológicos ingresados que pronto estarán allí de vuelta con ellos y que están deseando hacerlo. “No habéis estado solos estos meses, porque hemos estado con vosotros siempre. Os llevamos muy dentro”, señala Carmen. “Os echamos mucho de menos y recordad que estáis a una llamada de nosotros porque no habrá virus que nos aleje de vosotros”, apunta, por su parte, Macarena.

El vídeo finaliza con el testimonio de Juan José García, voluntario del Río Hortega, con un mensaje de cariño y de ánimo a estos pacientes a los que traslada está deseando reincorporarse a su tarea para estar con ellos y ayudarles en lo que haga falta.