La Junta convocará el 1 de julio las ayudas al alquiler a la vivienda

El próximo 1 de julio saldrá la convocatoria de este año de las ayudas ordinarias al alquiler de vivienda, que volverán a contar con un presupuesto a los 15,3 millones.

Así lo anunció el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien aseguró que esa cuantía podría ampliarse con el objetivo de “llegar a todas las familias”, que es lo que se persigue desde la Junta de Castilla y León.

Además, indicó que se ha elegido esa fecha al coincidir con la finalización de la Campaña de la Renta y favorecer así que puedan presentarse los datos requeridos «de forma actualizada» y acreditando «la situación más cercana».

Suárez-Quiñones reiteró que una de las prioridades del Gobierno regional es ayudar a las familias que más lo necesiten a abonar las cuotas del alquiler de este año teniendo en cuenta que la vivienda “es un recurso primario y vital”.

Asimismo, explicó que en el año 2019 se destinaron a este fin más de 15,3 millones que llegaron para que 9.056 familias pudieran abonar el 40 por ciento del pago del alquiler, o el 50 por ciento en el caso de los menores de 35 años o mayores de 65. Sin embargo, fueron 4.979 las familias que solicitaron la ayuda y que se quedaron inicialmente sin ella, y que pasaron a situación de lista de espera. El consejero confirmó que esas familias tienen hasta el próximo 16 de junio para presentar la justificación de los recibos para disponer de esa ayuda, y aseveró que la Junta está en condiciones de aplicar 2,5 millones a esas familias para llegar a los primeros 1.600 beneficiarios de esa lista de espera, a quienes se hará el pago “en este mes de junio”.

Sin embargo, estimó que esa cuantía no será suficiente y “probablemente” sean necesarios entre uno y dos millones de euros más “para todas las familias que hayan solicitado la ayuda de 2019”, y por ello se comprometió a “buscar los recursos” para, una vez cerrada la “primera lista de repesca”, desarrollar una segunda y tratar de dar estas ayudas “universales” a todos los participantes, con lo que la convocatoria del año pasado se cerrará con una cuantía próxima a los 20 millones.

Suárez-Quiñones destacó el “esfuerzo” que hace el Ejecutivo autonómico en esta materia, y recordó que al inicio de la anterior legislatura, en el año 2015, la cuantía destinada a estas ayudas era de 2,4 millones, frente a los más de 15,3 del pasado año.

Ayudas Covid-19

Además, el responsable regional de la cartera de Fomento y Medio Ambiente recordó que la Junta de Castilla y León también convocó unas ayudas al alquiler específicas para ayudar a las familias más afectadas por la crisis generada por la incidencia de la pandemia del Covid-19, con el fin de que puedan abonar durante cuatro meses un total de 500 euros al mes para el pago del alquiler o los microcréditos del Gobierno.

Esta convocatoria cuenta con una dotación de 5,4 millones y hasta el momento se han recibido 4.271 solicitudes, de las que ya se ha dado la orden de pago para 544, se encuentran en tramitación y se espera que puedan abonarse la próxima semana, es decir, en “un tiempo récord”.

Dado que no ha finalizado el plazo de presentación de solicitudes, Suárez-Quiñones auguró que no habrá presupuesto suficiente, por lo que ya se ha solicitado que, dentro de los fondos no reembolsables del Gobierno de España, se amplíe la convocatoria y se trasladen “fondos suficientes” para esa ayuda social en materia de vivienda.