El PP se hace con la alcaldía de Guardo (Palencia) tras la moción de censura al PSOE

El Partido Popular ha vuelto a recuperar la alcaldía de Guardo (Palencia) tras salir adelante con mayoría absoluta la moción de censura presentada contra la alcaldesa socialista, Gemma San Félix, y con el apoyo de Ciudadanos. De esta manera, Juan Jesús Blanco se convierte en nuevo alcalde de la localidad, después de serlo durante tres legislaturas completas.

A lo largo de una hora, y durante un pleno extraordinario, los portavoces delos diferentes grupos políticos han ido exponiendo los motivos de su voto en una sesión donde se ha podido ver a la secretaria provincial del PSOE, Miriam Andrés, así como el secretario de Organización, Toño Casas, así como algunos alcaldes populares en la provincia.

“Yo no tengo intereses oscuros, tengo intereses muy claros, que mi comarca progrese”, ha manifestado el nuevo alcalde, dirigiéndose a Miriam Andrés, y ha señalado que tiene como respaldo los doce años de gestión al frente del Ayuntamiento guardiense.

La ya exalcaldesa, Gemma San Félix, ha lamentado “la falta de dignidad, principios y ética”, que ha demostrado en nuevo alcalde y su anterior socio de Gobierno, Ciudadanos, para presentar esta moción en medio de una pandemia y con el Estado de Alarma en vigor.

Ha argumentado que la moción no tiene consistencia y ha inquirido que “lo público no se gestiona, no se manosea”, durante una intervención que ha tenido que ser interrumpida en varias ocasiones por el público con los aplausos de uno y los abucheos de otros.

“El tiempo ha demostrado que nos equivocamos y que la confianza depositada en el PSOE no ha sido correspondida” ha explicado por su parte Carlos Narganes (Cs) para justificar el cambio que ha dado si formación pasando de respaldar al PSOE hace un año para hacerlo ahora con el PP.

Narganes ha asegurado que el PSOE ha incumplido “sistemáticamente” el acuerdo alcanzado con Ciudadanos “ocultando información” y “traicionando” la confianza de los dos ediles de Cs que le dieron el respaldo tras las municipales de 2019.