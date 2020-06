El virus reaparece en Castilla y León

Todo el gozo en un pozo. Si Castilla y León comenzaba esta semana con la buena noticia de que por vez primera en más de tres meses de pandemia no se habían registrado fallecimientos en hospitales ni contagios nuevos, este martes el virus ha vuelto a reaparecer y a dejar su letal impronta.

Y es que en las últimas 24 horas han perdido la vida dos personas en hospitales de la Comunidad por Covid confirmada. Una de ellas en Segovia y la otra en el Río Hortega de Valladolid, lo que eleva la cifra total de muertos en estos meses de crisis sanitaria a 2.042.

Además, el sistema mantiene registradas a once personas contagiadas de la enfermedad, de las que dos se han confirmado por la prueba molecular PCR en las últimas 24 horas.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, aseguraba asimismo que han detectado dos brotes en dos residencias de Valladolid con cinco y once casos respectivamente, pero que se ha actuado rápido y se han conseguido aislar pronto.

Pese a estos datos que pueden resultar un tanto desalentadores teniendo en cuenta la situación que había ayer, así como las noticias que llegan de nuevos rebrotes en otras partes del mundo como Pekín, algo que ha disgustado a la consejera, Casado aseguraba que Castilla y León progresa adecuadamente y daba las gracias a los castellanos y leoneses por su comportamiento pese a las dificultades.

En cuanto a la ocupación en las UCIs, es en estos momentos del 77 por ciento, con 166 plazas ocupadas, de las cuales solo 24 lo están por pacientes con Covid y, el resto, 127, por otras dolencias.

La consejera también ponía en valor que Castilla y León sea de las regiones de la España autonómica que más pruebas ha realizado, tanto moleculares PCR, con una tasa del 76,7 por cada mil habitantes, cuando la media nacional es de 65, o del test de anticuerpos, que es del 126,6 por cada mil habitantes, muy lejos de la media del conjunto de España que es de 37,5.

Igualmente, se felicitaba de que Castilla y León tenga una seroprevalencia por encima del siete, cuando la media nacional es del cinco, lo que aparte de confirmar que la Comunidad es una de las autonomías más afectadas por el virus, es también de las más protegidas de cara al futuro.

Casado recordaba que el próximo lunes España entrará en la nueva normalidad y que las Comunidades tendrán el mando en cada territorio sobre las medidas que haya que tomar para mantener la seguridad y evitar la expansión del virus. Al respecto, avanzaba que la Junta está trabajando intensamente en la regulación que se encargará de controlar la situación de manera coordinada con todas las Consejerías del Gobierno autonómico así como con los servicios jurídicos.

Una nueva normalidad en la que la consejera insistía en no bajar la guardia para evitar rebrotes que serían fatales para la Comunidad. “No nos podemos relajar y los brotes como el de la capital china, o los de Lérida y País Vasco en España no hacen si no confirmar que debemos ser cautos porque el virus sigue ahí circulando entre nosotros”.

Las residencias siguen en el punto de mira

En lo que respecta a la situación actual de las residencias, los datos que ha facilitado el Gobierno autonómico desvelan que una persona ha perdido la vida en uno de estos centros por Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total en estos meses de pandemia hasta los 1.486 residentes, de los cuales 789 perecieron en hospitales y 697 en los propios centros. Asimismo, otros 1.105 usuarios habrían fallecido con síntomas compatibles con el coronavirus, lo que supone no más que el viernes. En este sentido, 77 fallecieron en hospitales y 1.028 en las residencias. Así, en total podrían haber fallecido por este letal y contagioso virus en estos centros asistenciales un total de 2.591 personas mayores, 1.725 en las propias residencias y 865 en hospitales.

En estos centros donde residen 42.522 personas se ha registrado en estos tres meses una mortalidad global durante la pandemia de 5.032 personas, de los cuales 2.591 podrían estar relacionadas con esta enfermedad. Asimismo, según los datos de la Junta, un total de 7.131 personas fueron confirmadas como infectadas y 6.829 han superado el virus, aunque todavía hay 22 usuarios aislados con síntomas compatibles, y 696 en aislamiento preventivo sin sintomatología.

Finalmente, en lo que respecta a los centros propios de la Junta, tanto para mayores como para discapacitados que acogen a 2.686 residentes, un total de 18 están hospitalizados y han registrado 135 fallecidos confirmados por Covid-19 en estos meses y otros 117 con síntomas compatibles. El número de infectados confirmados asciende a 642 y 614 han superado la infección. Además, un total de diez se encuentran actualmente en aislamiento preventivo sin síntomas.