Hervella: “La empresa mediana necesita de los fondos europeos para ser competitiva”

La consejera delegada del Prosol (Productos Solubles), Rocío Hervella, presidenta también de Empresa Familiar Castilla y León, tiene claro que si la empresa mediana, de la que forman parte más de tres mil firmas en España facturan entre 50 y 500 millones de euros, quiere ser competitiva en el futuro a corto y medio plazo y crear empleo, necesita de una inyección económica por parte de la Europa de la Unión a través de los deseados fondos europeos para la reconstrucción frente a la covid, que aún deben llegar a nuestro país.

“Si no recibimos parte de esos recursos no vamos a poder competir con las grandes corporaciones en hacer proyectos de colaboración público privada al no contar con las infraestructuras necesarias”, aseguraba la también presidenta de Empresa Familiar Castilla y León, durante su participación de forma telemática en un evento de Cre100do, la plataforma de la mediana empresa española

Antes de participar en un evento de Cre100do, la plataforma de la mediana empresa española, Hervella apostó por que los fondos europeos piensen en un modelo productivo país, transformador y se apoyen los proyectos de transformación digital para que las empresas ganen competitividad y así poder competir con empresas de otros países punteros como Alemania. Puso el ejemplo del peso sector de la automoción en Europa, que está liderado por Alemania y España se sitúa en el segundo lugar.

La también presidenta de la Empresa Familiar de Castilla y León insistía en la necesidad de que por parte del Gobierno de España se tenga en cuenta a la mediana empresa “porque es una parte esencial para la futura transformación del país”. “Si quedamos al margen de esas ayudas, estaremos, de nuevo, en tierra de nadie. Ya se habla de un reparto entre grandes corporaciones y no vamos a poder luchar contra las 17 bifurcaciones que tendrán parte de los 70.000 millones de euros”, advertía, mientras lamentaba el “escollo adicional” que tienen las empresas de tamaño medio al tener que pasar primero por la administración autonómica para llegar a la central.

Respecto a la categorización de las empresas, que según la UE son grandes aquellas con una facturación superior a 50 millones de euros y plantillas por encima de 250 trabajadores, apuntaba que no se corresponde con la realidad de Europa y de los países competidores, Y citaba el caso de Alemania que cuenta con una segmentación diferente para que la empresa mediana se pueda acoger a una serie de políticas y apoyos que permite una evolución del modelo industrial.

“Prosol factura casi cien millones de euros, por lo que nos consideran grandes, y competimos con cuatro compañías en Europa, de los que dos son líderes mundiales de la talla de Nestlé, que facturan millones y están cotizadas”, decía.

Por ello, se quejaba de que empresas como la suya están en “terreno de nadie” porque en España hay 1,3 millones de pymes con una facturación inferior a 50 millones frente al 0,1 por ciento de compañías grandes y 0,6 por ciento, medianas. “Estamos muy alejados de las medias de otros países más avanzados como Alemania, con un 0,5 por ciento de empresas grandes y 2,5 por ciento de medianas”, añadía, para quien eso se traduce en que la mediana empresa tiene que hacer frente a las “cargas gravosas” de las grandes corporaciones y una falta de competitividad y productividad, además de afectar al PIB nacional con un déficit de 15 puntos con respecto a otros países.