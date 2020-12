Unas Navidades “más estrictas” en Castilla y León

Margen para ser más estrictos en Castilla y León durante las fiestas navideñas. En especial en aquellos territorios de la Comunidad que puedan tener en esas fechas con una mayor tasa de incidencia. Es lo que ha pedido la Junta al Ministerio de Sanidad, al margen de las medidas que puedan plantearse en los próximos Consejos Interterritoriales de Salid

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, acompañada por la directora de Salud Pública, Carmen Pacheco, ha vuelto a recalcar la idea que tiene la Junta para estas fiestas navideñas, es continuar con la perimetración, reuniones limitadas a seis personas (tres en Burgos) y con la excepción de que los bebés no contarían,. aunque sí los niños; evitar las comidas de trabajo; mantener el toque de queda; o no acudir las Cabalgatas de Reyes, no visitar los belenes y dejar para otro año las tradicionales campanadas de Navidad in situ.

No obstante, la consejera ha señalado que se va a trabajar para llegar a un consenso y se debatirá las diferentes medidas, siempre buscando la «unidad de criterio para toda España» y que la Junta estaría dispuesta a asumir alguna de las medidas con el fin de que se produzca ese acuerdo a nivel nacional.

Hay que recordar que existen distintos criterios entre las distintas autonomías, como aquellas que piden que se reúnan hasta un máximo de diez personas como Madrid o Cataluña, u otras que apuestan por las unidades de convivencia. También algunas comunidades han propuesto levantar el toque de queda para esas fechas, hasta la una de la madrugada.