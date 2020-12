El Valladolid se rinde a la pegada del Atlético (2-0)

Y Sergio sigue sin ganar a un grande. Esta vez la gesta era grande. Enfrente un Atlético, que huele a hacer algo grande en Liga. Y sigue pensando en su Liga, ante los pinchazos de Madrid y Barcelona, mientras que los de Pucela, a otra cosa, a pensar en otras lides, como las de permanecer en Primera, que este año va a estar más difícil que nunca.

Y no planteó el técnico vallisoletano mal el partido, sorprendiendo con un trivote en el medio campo, y dando minutos a los menos habituales. Y hay que decir que en esa primera parte el equipo maniató a los locales, tuvo algún que otro acercamiento al área contraria, pero adoleció de pegada. Pero es que enfrente estaba el Atlético, que hasta la fecha sólo ha encajado dos goles. Palabras mayores.

Sergio, por la bajas de Orellana y Guardiola, sorprendió con el once al dejar fuera a Joaquín en el eje de la defensa, jugando con un trivote en el medio de campo con Alcaraz, Kike, y por fin Roque Mesa. Y arriba con Marcos André en punta flanqueado por Óscar Plano y Jota, que disfrutaba de su primera titularidad. Simeone, pensando en la Champions, dejaba en el banco a Joao Félix, Llorente y Koke.

Y eso propició que el partido no tuviera dueño y ocasiones claras en un primer tiempo anodino, donde los vallisoletanos maniataron cada acción rojiblanca, con un Luis Suárez lejos de forma, después de casi veinte días sin entrenar, y con la dupla Bruno y Javi Sánchez, que rendía a muy alto nivel y sin exigencias. Aunque la primera ocasión fue para el conjunto local, tras un tiro de Correa desde fuera del área, que no supo atajar Masip, y afortunadamente Suárez no definió.

Luis Suárez como protagonista de las pocas oportunidades en la primera parte. @ Cipriano Pastrano

El Valladolid probaba desde fuera a Oblak, con tiros lejanos de Alcaraz y André y poco más daba esta primera parte, con un juego anodino de ambos conjuntos, sobre todo en el medio del campo, donde el Valladolid, con oficio maniataba cualquier acción rojiblanca. Es más, con una prestancia defensiva perfecta, y sin tarjetas, por las dos de los del Atlético con Savic y Vitolo.

Marcos Andre in action with Atletico Madrid's Hector Herrera and Stefan Savic REUTERS/Javier Barbancho

Y tuvo una gran oportunidad nada más comenzar la segunda parte el conjunto blanquivioleta, tras un pase medido de Jota al área pequeña, que Marcos André remataba encontrándose con la pierna de Trippier, con un Oblak ya vendido. y a renglón seguido Correa ponía el susto en el cuerpo a Masip, con un tiro cruzado en el área que se marchaba desviado.

Pero cinco minutos después, una internada de Trippier por banda, tras un pase excepcional de Marcos Llorente, hacía que pusiera un balón al área al que no llegaba Luis Suárez, pero sí lo hacía Lemar para poner el 1-0. Injusto, por los méritos de unos y otros, pero es lo que tiene el fútbol y la pegada. Sergio dio entrada a Toni y Weissman de inmediato buscando la reacción de los suyos.

Pero minutos después, Marcos Llorente, toda potencia, encontraba un hueco en la zaga defensiva, tras un cabezazo de Trippier en el medio del campo, y ganaba la partida a Javi Sánchez para plantarse sólo ante Masip para poner el 2-0 y sentenciar el encuentro. Gol y de nuevo dos cambios para los pucelanos con la entrada de Michel y Janko, pero ya la gesta era casi imposible.

El partido se fue diluyendo con un Valladolid entregado y que vuelve a puestos de descenso con el punto de mira puesto en otra final, la del próximo viernes ante Osasuna en Zorrilla. Algún que otro brote verde, como que Alcaraz está encontrando su punto, aunque la preocupación se encuentra en la zaga, con un Joaquín que no jugó y Javi Sánchez que tuvo que salir lesionado. Dos piezas llamadas a ser los titulares atrás, hasta la llegada de Kiko Olivas. Tocará reiventarse y a Sergio dar muchas vueltas esta semana.