El acebo de Soria se distribuye vía comercio electrónico por toda España

El acebo de Soria no faltará esta Navidad merced al trabajo que desarrolla la empresa local El Acebarillo que poda y distribuye un año más las ramas de los acebales de Garagüeta y Ventosa de San Pedro, para adornar la mesa de muchos hogares españoles a través de sus ventas por comercio electrónico.

”La venta del acebo va tirando y lo que sí hemos notado es que se han incrementado las ventas on line. Mucha gente que iba a venir a Soria y no puede venir y tradicionalmente ha tenido su centro de acebo, lo estamos mandando por mensajería para que lo tengan en su casa”, ha declarado a EFE la gerente de la empresa, Raquel Martínez.

El Acebarillo, marca registrada desde 2002, distribuye sus ramillas de acebo a todos los rincones de España y los productos elaborados -centros, ramos o coronas- llegan a todas las provincias de España via online, incluidas las Islas Baleares.

La empresa comenzó su actividad distribuyendo gavillas de ramas de acebo, que ya los pueblos celtíberos utilizan como especie protectora que les confería suerte y prosperidad, a los mercados tradicionales de acebo, como Barcelona, el Levante y Madrid.

”Vimos que realizando el trabajo de selección y envasado podíamos llegar a las floristerías de toda España y además ofrecer el acebo, que es una especie protegida, con una imagen más acorde a lo que merece”, ha señalado.

Martínez ha resaltado que en prácticamente 20 años de trayectoria han notado una mayor demanda del producto fuera de Soria. ”En Soria la tradición ha estado arraigada desde siempre. Ha habido muchos años que no hemos podido vender en Soria porque no se podía comercializar. Cuando empezamos con la empresa lo primero que tuvimos que hacer es impulsar el cambio del decreto que nos permitía podar pero no comercializar el acebo en Castilla y León”, ha recordado.

Además la empresa trabajó para que el acebal de Garagüeta -la masa continua de acebos más extensa de Europa- tuviera una figura de protección y fue declarado en 2008 reserva natural. El acebal de Garagüeta, propiedad de los pueblos de Torrearévalo y Arévalo de la Sierra, es un monte de utilidad pública utilizado como dehesa boyal que está situado al norte de la provincia de Soria dentro del Sistema Ibérico Norte, en la Sierra de Montes Claros.

Las ventas se han incrementado tanto en Soria como en España e incluso han entrado en mercados donde no existía tradición con el acebo como Andalucía o Galicia. Este año están en campaña y hasta que no se termine no saben a ciencia cierta cuantos kilos de gavillas de rama de acebo han podado, ya que se va podando en función de la demanda, hasta el 24 de diciembre.

Martínez ha resaltado que las podas son necesarias para que el acebal se conserve “tan bonito” como está en la actualidad. La Junta ha autorizado este año 25.000 kilos en todos los acebales de la provincia, pero normalmente no se agota el cupo.

En la campaña de Navidad, el acebo da trabajo a quince personas entre logística, puesto navideño, la apertura de la Casa del Parque del acebal en Arévalo de la Sierra -que agrupa a un centenar de vecinos repartidos en tres pueblos- y las rutas en Garagüeta y la impartición de talleres.

El resto del año la empresa mantiene a dos personas, para organizar rutas por el acebal, talleres, carreras de orientación, yinkanas o charlas. La pandemia ha afectado a la dinámica de la empresa en algunos aspectos, como la organización de rutas por el acebal de Garagüeta, donde ahora hay límite de aforo.