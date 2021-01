El PP denuncia que Sánchez “se ha olvidado” de Ávila y sus pueblos

“No se puede hacer peor en tan poco tiempo”. Son palabras de la diputada del PP por la provincia de Ávila, Alicia García, respecto al primer año de gestión del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos en España marcado por la crisis sanitaria del coronavirus, para quien Sánchez “se ha olvidado de que Ávila y sus pueblos existen”.

Y es que para la diputada abulense Alicia García, “el fracaso de este Gobierno se mide en datos, con demasiadas vidas perdidas y un desastre económico y social más elevado que el resto de Europa”.

Además, destaca que al PP le preocupa que el Gobierno no esté tomando medidas eficaces y el triunfalismo del Gobierno ante los datos de paro. “Debería mejorar la política de apoyo hacia los sectores más afectados por la crisis económica y no lo está haciendo, porque “los presupuestos no hablan de la mejora económica, de la generación de empleo, apoyo a industria, pymes, turismo, hostelería, agricultura, ganadería…”.

García critica también que no haya inversiones del Gobierno de España en Ávila para este 2021 recién comenzado o que el PSOE y Podemos “dijeran no” a las 1.500 enmiendas a los presupuestos presentados por el PP y también a las enmiendas para mejorar la situación de Ávila con fondos europeos para paliar la situación en territorios más dañados como es el caso de Ávila.

Acompañado también del presidente del PP abulense, Carlos García, y del senador Juan Pablo Martín, Alicia García denuncia también la “falta total de compromiso con la salud de todos los españoles” del Gobierno dela nación así como que no aprenda de sus errores. “No busca soluciones sino chivos expiatorios siempre fuera del Gobierno”, lamenta.

Por su parte, para el presidente provincial del PP de Ávila, el Gobierno “siempre llega tarde”, demostrando la “falta de planificación” que ha tenido en la pandemia y la falta de un plan de vacunación, “sólo preocupado por la estrategia de propaganda”.

“Las cifras del paro, sinónimo del PSOE y de gestión de Sánchez, muestran una gestión que ha sido un desastre sin paliativos”, continuó García, para quien “el Gobierno de Sánchez ni está ni se le espera. La única medida para frenar el impacto de la pandemia ha sido una medida que ellos votaron en contra, los famosos ERTES”.

García se refirió también a lo sucedido en el Congreso de los Estados Unidos para recordar que “el socio principal de Sánchez, Podemos, es el mejor ejemplo de cercar el Congreso, lo mismo que el PSOE en Andalucía, ejemplos de que la única democracia en la que ellos creen es cuando ganan, no cuando tienen que asumir el resultado de las urnas”.

El presidente del PP abulense pedía unos presupuestos que crean en el mundo rural y en las provincias del interior, no que sean olvidadas y defenestradas como ha hecho el PSOE”, afirmando que “las cosas se pueden hacer de otra manera, como lo ha demostrado la Junta de Castilla y León con planes específicos y líneas de ayuda a sectores, empresas y autónomos olvidados por el Gobierno”.

Por último, apuntaba que desde el PP de Ávila invitan a todos los abulenses a que se planteen qué ha hecho el PSOE durante este año y qué han hecho otros parlamentarios ante el olvido de los últimos Presupuestos Generales del Estado, que no han presentado ni una sola enmienda”, y reafirmaba el compromiso de la formación con esta provincia. “Seguiremos luchando, trabajando y reivindicando todo aquello que entendamos que es bueno para esta provincia”, finalizaba.