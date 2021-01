La incidencia a siete días se desmelena

No por esperado deja de ser noticia, pero se llevaban semanas advirtiendo de lo que está pasando en estos momentos, que si no se tenía cuidado tras la Navidad se iba a registrar un importante repunte de contagios por coronavirus en Castilla y León. Pues dicho y hecho. Y es que pasados ya once días desde Nochevieja, la situación epidemiológica de la Comunidad se ha complicado sobremanera y la tasa de incidencia acumulada a catorce y siete días se ha desmelenado, especialmente esta última, que es la que la Junta aplica para tomar medidas en estos momentos de manera preventiva, que se ha situado en los 285 casos por cada cien mil habitantes.

La tasa ha crecido en todas las provincias, pero especialmente se ha disparado en Segovia, Ávila y Valladolid, por este orden, además de en Salamanca y Palencia, que se sitúan por detrás. En territorio segoviano la incidencia a una semana se ha colocado en los 540 casos, lo que supone 193 puntos más que hace un día, mientras que en tierras abulenses crece en 160 hasta los 444 positivos y en Valladolid, pasa de los 145 que había este domingo a los 300 actuales, en un incremento preocupante de 155 positivos.

En el caso de Salamanca, sube de 130 a 269; mientras que en León lo hace de 140 a 252, y en Burgos, de 109 a 173. Zamora, pese a que también crece bastante, es la provincia que se encuentra en mejor situación, con una tasa de incidencia acumulada de 177 casos cuando ayer tenía 109. Finalmente, en Soria se sitúa en los 187 cuando hace 24 horas la tasa se encontraba en los 121 positivos.

La evolución no es buena y es más que probable que se tomen nuevas medidas que podrían anunciarse a lo largo de esta tarde noche o mañana, tras la reunión que mantenía este lunes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con los consejeros Igea y Casado y el grupo de expertos para analizar la situación actual y tomar medidas preventivas ante lo que se avecina.

Y es que los nuevos contagios siguen con una tendencia negativa y al alza, con cerca de ochocientos este lunes mientras que la situación en los hospitales también vuelve a complicarse, con 590 pacientes ingresados en estos momentos en planta y otros 140 en las unidades de críticos.

Además, el índice de reproducción básico, que es el promedio de personas que cada persona contagiada puede llegar a infectar y que debería estar por debajo de uno, se encuentra en estos momentos en el 1,49 en Castilla y León de media., con León y Salamanca a la cabeza en este aspecto con un índice de reproiducción del 1,66 y 1,65 respectivamente, por lo que es probable que en estas dos provincias aumenten los casos en los próximos días más que en el resto de provincias.

“La tercera ola viene muy rápida y la incidencia está creciendo de forma vertiginosa”, decía esta mañana Fernández Mañueco durante una entrevista en el programa de Ana Rosa de Tele 5, donde aseguraba que cada día la incidencia está aumentando muy rápido en todas las provincias y dejaba entrever nuevas medidas de restricción para tratar de contener la expansión del virus además de cribados masivos con test de antígenos de segunda generación en más municipios como se ha hecho este domingo en la Ribera leonesa del órbigo o el pasado viernes en la zona de salud de Cantalejo.

Es el caso de León y Ponferrada, donde la Gerencia de Atención Primaria de León ha anunciado este lunes que efectuará un cribado masivo en la zona básica de Salud de Santa maría del Páramo para este miércoles y para los dos campus de la Universidad de León (ULe), en el de la capital y en el Ponferrada los días 16 y 18 de enero, respectivamente.

Una situación delicada y que amenaza medidas. De hecho, el propio vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, avanzaba ya este domingo pasado que era más que probable que esta semana más provincias tengan que seguir los pasos de Ávila, Palencia y Segovia y cerrar la hostelería de interior, los centros comerciales y los gimnasios.