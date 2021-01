Agencias de viajes: ayudas directas a fondo perdido o desaparición

Si el daño que esta pandemia está haciendo a la hostelería está siendo demoledor, debido a las restricciones que se están llevando a cabo y que tienen a este gremio en el punto de mira por su influencia en el contacto social, lo cierto es que las agencias de viajes tampoco le van a la zaga, y se trata de un sector que está viendo como esta crisis sanitaria que parece no tener fin se puede llevar por delante a muchos pequeños negocios que apenas pueden subsistir, debido también al brutal descenso del turismo y de los viajes.

“No tenemos ingresos desde hace meses y, además, nos ha tocado poner de nuestro bolsillo gestiones como las repatriaciones de nuestros clientes por la covid”, denuncia Pablo Parrilla, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Agencias de Viajes (Feclav), quien advierte a las administraciones que si no reciben pronto ayudas directas a fondo perdido muchos de estos negocios van a desaparecer.

Al respecto, estima que des el pasado mes de marzo que comenzó esta pesadilla de nombre coronavirus, han bajado las persianas para siempre un 15 por ciento de las 685 empresas de este sector que había hace un año en la Comunidad mientras que los ingresos, por su parte, que eran de alrededor de 800 millones de euros en el sector en enero de 2020, han descendido en más de un diez por ciento en este tiempo también.

La situación es delicada en un gremio que ve como nadie entra en sus oficinas para hacer reservas y muchas de las que han hecho se cancelan por la situación epidemiológica que hay en toda España y en el mundo, que hace complicado viajar.

“Las medidas restrictivas han afectado especialmente y de manera muy dura” a las agencias de viaje y las perspectivas, al menos hasta mayo próximo, no son buenas”, lamenta Parrilla, quien tiene claro que de seguir así muchas no van a ser capaces de llegar a esa fecha y que el verano, si la vacunación no avanza, podría perderse también, lo que sería ya la puntilla definitiva para todo el sector.

El presidente de la patronal Cecale, Santiago Aparicio, por su parte, pide a todas las administraciones más sensibilidad y ayuda a estas y otras empresas en crisis que están siendo golpeadas duramente por la pandemia y recuerda que son “corresponsables” de lo que está ocurriendo y puede ocurrir en los próximos meses. “Han podido echar el cierre alrededor de trece mil empresas en Castilla y León en estos casi once meses de pandemia y la capacidad de aguante tiene un límite”, advierte Aparicio, quien por ello exige al Gobierno y a la Junta ayudas directas a fondo perdido para evitar una masacre aún mayor en el sector.