El Valladolid salva los muebles y logra un pírrico empate ante el Elche (2-2)

Va a ser una temporada muy larga de aquí a final de temporada. El Valladolid no carbura y hoy era un día propicio para desterrar viejos fantasmas y huir de la quema del descenso. Pero habrá que esperar y mucho, por que este equipo es poco fiable y genera muchas dudas. Llegaba un Elche también en horas bajas y con lo mínimo, sin hacer nada, salvo estar bien ordenadito lograba dos goles en el descanso. Todo hay que decirlo ante una defensa de circunstancias con el eje central formado por Joaquín y Alcaraz.

Y un latigazo de Josan cuando no habían transcurrido ni diez minutos presagiaba una noche de cuchillos largos en Zorrilla. Un 0-1 muy tempranero pero con todo el partido por delante. Y Weissman tuvo el empate minutos después con un balón que estrellaba en el palo y el árbitro perdonó un penalti a Orellana tras un empujón de Pere Milla cuando enfilaba la portería rival.

Óscar Plano (c) disputa un balón durante el encuentro perteneciente a la decimonovena jornada de LaLiga Santander entre Real Valladolid y Elche CF, este martes en el estadio José Zorrilla, en Valladolid. EFE/R. García

El Valladolid se hizo con el balón, ante un Elche replegado atrás esperando la suya, mientras los locales cavaban y cavaban en busca de ocasiones, pero sin las ideas claras, hasta una ocasión de Nacho que mandaba fuera, cuando lo más fácil había sido ponerla hacia atrás a un par de compañeros que sólo tenían que empujarla.

Y el aguante del conjunto ilicitano dio sus frutos con un balón filtrado prácticamente desde área propia que se comía Nacho y que dejaba sólo a a Josan para poner el 0-2. Un jarro de agua fría que dejaba tiritando más si cabe a las huestes pucelanas.

Sergio esperó poco tiempo en la segunda parte para introducir los cambios. Michel y Toni fueron los elegidos. Y la verdad es que le dieron otro aire. Weissman marcaba gol pero era anulado a instancias del VAR, por una posible mano. Muy justita, todo hay que decirlo.

Plano apunto estaba de recortar distancias, pero sería Miche al borde del área, y tras un gran recorte el encargado de poner el 1-2 en el marcador. El Elche seguía a lo suyo, echado atrás, dando por bueno el resultado y el Valladolid se aprovechó de ello. Una falta regalada por Barragán, propició un caramelo de Hervías al área y Joaquín ponía las justas tablas en el marcador.

No dio tiempo para más. La sensación de que el Valladolid ha perdido una oportunidad infinita de dejar tocado a un rival directo por no descender, aunque se remontó un 0-2, cosa que no se había hecho en mucho tiempo. El equipo necesita refuerzos de inmediato y Sergio vuelve a pender de un hilo. Hasta que la paciencia de Ronaldo aguante. La de la afición, por lo visto en redes sociales, se ha acabado.

Ficha técnica:

2 - Real Valladolid: Masip; Luis Pérez (Hervías, m.72), Joaquín, Alcaraz, Nacho; Fede San Emeterio (Míchel, m.56), Roque Mesa (Zalazar, m.89); Orellana, Kike Pérez (Toni Villa, m.56), Óscar Plano (Sergio Benito, m.89); Weissman.

2- Elche FC: Badía; Barragán, Verdú, Mójica, Josema (Diego González, m.74); Raúl Guti, Jony Álamo (Víctor Rodríguez, m.74), Pere Milla; Josan (Cifuentes, m.74), Rigoni y Lucas Boyé (John, m.86).

Goles: 0-1, m.9: Josan. 0-2, m.42: Josan. 1-2, m.71: Míchel. 2-2, m.89: Joaquín.Árbitro: Santiago Jaime Latre (Comité aragonés). Mostró cartulina amarilla a Fede San Emeterio (m.39) y roja a Roque Mesa (m.90), del Real Valladolid y a Josema (m.51), Cifuentes (m.85), Pere Milla (m.90+), del Elche.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio José Zorrilla. Antes del inicio del encuentro, se guardó un minuto de silencio en memoria del que fuera entrenador del Real Valladolid, Vicente Cantatore y el actual técnico, Sergio González, colocó un ramo de flores en el césped del José Zorrilla.