El concierto de la Oscyl con Gerts será retransmitido el viernes en abierto y en directo en Youtube

El concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl), dirigido por el estonio Mihhail Gerts, será retransmitido el viernes, a partir de las 19.30 horas, en abierto y en directo a través de Youtube. El programa, que abordará la “Sinfonía número 5 en do sostenido menor” de Gustav Mahler, corresponde al Abono 10 de la Temporada de Invierno.

De este modo, la Oscyl continúa con su actividad manteniendo la programación que abandona temporalmente el carácter presencial debido a la suspensión de los servicios presenciales en los centros culturales dependientes de la Comunidad, pero reforzando su presencia a través de los canales on line, que se han revelado como un importante canal de difusión de la cultura en Castilla y León. No en vano, más de 1.300 personas conectaron en directo el pasado viernes en la emisión on line del concierto de Abono 9 mientras que en el anterior hubo 1.200 seguidores, a las que hay que sumar más de de 2.200 visualizaciones en el canal de la Oscyl.

El director estonio Mihhail Gerts sutituye a Andrew Gourlay, quien estaba inicialmente previsto aunque la situación de pandemia le ha impedido estar al frente de la Oscyl. Por lo tanto, será la primera colaboración de Gerts con la Oscyl, después de haber participado en la Orquesta Sinfónica de la Academia Nacional de Santa Cecilia, la Real Filarmónica de Liverpool, la Orquesta Sinfónica de la BBC, la Sinfónica de Amberes y la Orquesta Filarmónica de la Radio de Francia.

Bajo la dirección de Gerts, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León interpretará la “Sinfonía número 5 en do sostenido menor” de Gustav Mahler. Una obra abordada por la Oscyl en cinco ocasiones a lo largo de su historia. La “Sinfonía nº 5″ se compone de cinco movimientos: el primero es una majestuosa Marcha Funeral (Trauermarsch), al que sigue el segundo movimiento (Stürmisch bewegt. Mit grösster Vehemenz). El Scherzo que viene a continuación es tan amplio que constituye, por sí solo, la segunda parte de la sinfonía. La tercera parte se inicia con el célebre Adagietto, que se ha interpretado frecuentemente como pieza separada y ha servido como música para numerosos ballets.

El último movimiento es el Rondo-Finale, dotado de gran exuberancia, poderío y agilidad. Es tanta la ambigüedad trágica y el drama que ofrece la “Sinfonía nº 5″, que su autor Gustav Mahler, irá y volverá sobre ella hasta los últimos meses de su vida, haciendo modificaciones incluso después de la publicación de la partitura, hasta al menos en 1910.

Entrevista al director estonio

Previamente al concierto, a partir de las 19 horas se emitirá contenido extra e introductorio al mismo, con una entrevista realizada al director Mihhail Gerts que, además, participará un día antes, el jueves 25 a las 18 horas, en un encuentro vía Zoom con un grupo de abonados, dentro de los objetivos de la Oscyl de promover encuentros y diálogos entre el público y los artistas.