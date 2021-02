El PP reprocha a Sánchez que haya abandonado a las regiones y a las empresas

Para el PP, los más de once mil millones de euros que el Gobierno de España pondrá a disposición de las empresas, pymes y autónomos en ayudas para poder salir cuanto antes de esta crisis sanitaria, económica y social es un nuevo “desvarío” de Pedro Sánchez y un anuncio “que no se sostiene”.

Así lo aseguraba este jueves el vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular, Antonio González Terol, tras un encuentro celebrado en Segovia entre diputados y senadores del PP, que después participaban en la Junta Directiva del PP segoviano, para analizar la situación política actual y fijar una estrategia de trabajo en todas las instituciones contra la gestión del Gobierno de España.

Para Terol esta medida anunciada por Sánchez “no es el camino”, mientras aseguraba que lo que necesitan las empresas y los autónomos son ayudas directas y no más créditos. “El camino no pasa por dar más préstamos a las empresas y tampoco son once mil millones de euros la cantidad que hace falta”, decía el dirigente popular, para quien lo que necesitan los trabajadores por cuenta propia y las pymes son 50.000 millones de euros en ayudas directas, un plan de bajada y eliminación de impuestos y otra estrategia específica para los autónomos que se base en el principio de cero ingresos, cero impuestos.

Igualmente, el vicesecretario de Política Territorial del PP calificaba como “vergüenza” que el Gobierno de Sánchez sólo de 1.483 millones de euros de los fondos europeos de la recuperación para ser gestionados directamente por los ayuntamientos, además de lamentar tener que escuchar a un senador del PSOE decir en el pleno que “falta capacidad intelectual en los ayuntamientos de España para la gestión de los fondos europeos”. En este sentido, Terol apuntaba que el PP exigirá que se haga un reparto mayor, suficiente, de ese 15 por ciento del total para las entidades locales, que necesitan esos 20.000 millones de euros directos para ayudar a sus vecinos e incrementar las ayudas de emergencia social o ayudas energéticas.

“Sánchez ha dejado a su suerte a las empresas, a los ayuntamientos y también a las Comunidades Autónomas”, denunciaba el dirigente del PP, mientras reprochaba al presidente del Ejecutivo de la nación que confunda la cogobernanza con “el absoluto abandono a las autonomías” y que deje estar siempre parapetándose en los ministros y presidentes autonómicos con los que tendría que haber estado “codo con codo”.

Además, afeaba a los socialistas que aún no hayan permitido la puesta en marcha de una comisión de investigación en el Congreso sobre la gestión de todas las oleadas de la pandemia.

“Sánchez tiene muchos motivos para esconderse, con los más de 99.000 fallecidos por la pandemia, sin ayudar a las regiones en esta tercera oleada y sin un plan nacional de vacunación”, lamentaba.

Lobo ibérico y PAC

Por otro lado, el popular echaba en cara al presidente su intención de proteger al lobo ibérico en toda España impidiendo su caza al norte del río Duero, con el daño económico, medioambiental y demográfico que hará al campo y al medio rural.

Ante ello, anunciaba que el PP llevará mociones en todos los ayuntamientos para intentar meter presión y evitar que se lleve a cabo la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas de la Península Ibérica.

“Se trata de una nueva medida ideológica, que sólo obedece a un procedimiento sin precedentes en la Comisión Estatal para la Conservación del Patrimonio Natural”, se quejaba Terol, mientras recordaba que “sólo viviendo en el mundo rural, sólo conociendo las explotaciones ganaderas, uno puede saber el daño que hace el lobo a la ganadería”.

Además, explicaba que el 85 por ciento de los daños que se producen a la ganadería en Castilla y León están ocurriendo al sur del Duero, “donde no se puede cazar el lobo”, y dónde, según sus datos, sólo está el 15 por ciento de la población de esta especie, porque el resto vive al norte del Duero, donde se produce el 15 por ciento de los daños al sí estar permitida la caza de una especie que provoca “daños irreparables” en la ganadería.

Finalmente, exigía a Sánchez, y al ministro de Agricultura, Luis Planas, en relación a las negociaciones de la PAC, que no vayan a Bruselas “a hacerse la foto sino a luchar por el campo español, por el campo de Castilla y León”.

“Negociar no significa aceptar lo que te proponen”, decía Terol, al calificar como “vergonzosa” la gestión que está realizando el Gobierno de España en la negociación de la PAC, con un ministro que sigue negando recortes “inasumibles” para los ganaderos y agricultores.