Letizia es la Reina de las nieves en Italia con traje blanco (y zapatos Cenicienta) de lo más elegantes para Navidad

Los Reyes de España ya están Italia, y la Reina Letizia ha llegado a Roma derrochando estilo y elegancia con su primer look. Ha montado en el avión con pantalones grises, botines de tacón sensato y abrigo negro y ha bajado con un total look blanco perfecto para combatir el descenso de temperaturas. Una bajada del avión de Doña Letizia, que sin duda nos deja una de las fotografías royals del año, y no tenemos duda de que formará parte de los libros. La primera parada ha sido la Real Academia de España en Roma, considerada desde 1873 un instrumento esencial en la política cultural exterior española. Y allí es donde hemos podido ver que debajo del abrigo blanco, la Reina Letizia lucía un maravilloso traje a tono, que siempre nos recordará al de su pedida de mano.

Un primer estilismo de altura de la Reina Letizia, que es un presagio de lo que nos espera durante la jornada de hoy, esta noche en la cena de gala y mañana más. Si se despidió de Madrid con pendientes de la firma Singularu, a su llegada a Roma lo ha hecho con unos pendientes de otra marca valenciana, la joyería Sure, afectada por la DANA en su joyería familiar localizada en Alfafa. En concreto el modelo Nanuk Long Gold, que representa cinco soles, chapados con 3 micras de oro de 18 quilates y cuestan 69,90 euros. Un nuevo guiño de la monarca, también en este viaje a Italia. Una joyas y un traje blanco al que la Reina Letizia le ha dado el toque más navideño con bolso de mano y zapatos de tacón cómodo de Magrit en un tono metalizado.

Viaje de Estado de los Reyes a la República Italiana Casa de S.M. el Rey Europa Press

Visita de los Reyes a Italia Chema Moya Agencia EFE

La agenda de los Reyes este miércoles en Italia

Los actos más institucionales tendrán lugar este miércoles con el recibimiento oficial por parte del presidente de la República, Sergio Mattarella, y por su hija, Laura Mattarella, también una ofrenda floral, almorzarán en Villa Pamphilj con la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, y por la noche la Reina Letizia nos deslumbrará con su look en una cena de gala.