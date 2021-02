Castilla y León necesita deporte

Castilla y León alza la voz para reclamar el regreso del grueso de la actividad deportivas, sobre todo las escolares.

Durante la asamblea de Afedecyl, celebrada esta semana con a presencia de 40 federaciones deportivas de Catilla y León, las federaciones deportivas han alzado la voz contra la “crítica” situación del deporte en la Comunidad

“Son ya doce meses los que han transcurrido desde el comienzo de la pandemia y salvo unas pocas competiciones deportivas que han sido autorizadas, el grueso de las competiciones regionales y provinciales siguen sin poder celebrarse en Castilla y León. Y no sabemos por qué”, denuncia el presidente Gerardo García Alaguero, quien clama por el regreso de las actividades deportivas.

Desde Afeedcyl aseguran que las Federaciones, los clubes, los deportistas, los técnicos, los entrenadores, los jueces y los árbitros de nuestra Comunidad se formulan preguntas sin que nadie les dé respuesta. “Y es que no hay respuestas porque no hay argumentos que sostengan esta decisión. Porque el Deporte no es el problema, es parte de la solución”, apunta Alaguero, mientras hace suyos los mensajes del Ministerio de Sanidad en los que afirman que desde el inicio de la pandemia las actividades deportivas no generan ni el uno por ciento de los contagios totales de covid.

“El dato es contundente y clarificador. El deporte no solo no supone un elemento de transmisión de la enfermedad, sino que contribuye a mantener el bienestar y la salud”, señala.

Por ello, la comunidad deportiva de Castilla y León ha elaborado un manifiesto para meter presión y pedir que regresa la actividad deportiva, en el que se expone, entre otras cosas, que el deporte es alud, formación y educación.

También que previene consecuencias físicas y psicológicas entre los más jóvenes y porque debe ser considerado un servicio esencial.

Asimismo, defienden que el deporte es seguro y advierten de que muchas entidades y federaciones están en peligro de desaparecer, lo que redundaría también en la pérdida de muchos puestos de trabajo. Igualmente, apuntan en este manifiesto que el deporte ayuda a la conciliación laboral y familiar. Y, para finalizar, recuerdan que Castilla y León es de las pocas autonomías que no están entrenando y compitiendo con normalidad, por lo que consideran también que es un agravio comparativo.

Por otro lado, en la asamblea las federaciones deportivas han decidido volver a impulsar la campaña de adhesión ‘Castilla y León necesita Deporte’, con el objetivo de que se considere al deporte actividad esencial y con ello la reanudación de todo el deporte oficial en Castilla y León.

Desde que se inició la campaña, el pasado mes de diciembre, han sido más de cinco mil personas las que se han adherido, la mayoría técnicos, entrenadores, jueces y especialmente familias de deportistas en edad escolar que necesitan y exigen que sus hijos reanuden los entrenamientos y competición como parte de su educación esencial y para evitar que entren en dinámicas de sedentarismo y hábitos de juego online, tan comunes en esta época, y al que recurren muchos adolescentes que lo están sustituyendo por el deporte.

Para adherirse solo es necesario acceder a la página web de AFEDECYL, www.afedecy.es y pinchar en el banne ‘Castilla y León necesita Deporte’ y rellenar el formulario de adhesión.

Afedecyl animaa a compartir una foto con el cartel y el hashtag #CyLnecesitadeporte en las redes sociales para poder hacer fuerza ante la Administración regional y que se reconozca el deporte como actividad esencial y necesaria en la vida de las personas.