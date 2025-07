Ni playa, ni piscina: Este es el mejor lugar para refrescarte ante esta ola de calor

La ola de calor no está dando ningún respiro a los españoles. Los termómetrossuperan los 40 grados y la gente ya no sabe que hacer para poder sofocarlo. La playa y la piscina es una alternativa, pero no la mejor. Las piscinas naturales se han convertido en un paraje único para superar las altas temperaturas.

Se trata de aguas situadas en unos recursos naturales en los que no ha intervenido la mano del hombre sino para acondicionar unas escaleras, pasarelas o un trampolín. Son las zonas de baño «de siempre», hoy en auge, para los viajeros que buscan autenticidad.

Son unas piscinas que utilizan sistemas de depuración naturales (plantas, etc.) en vez de químicos (cloro) o físicos (UV). En una biopiscina el proceso de depuración se hace por medio plantas que ayudan a oxigenar y eliminar los nutrientes que podrían permitir que se propaguen las algas y otros microorganismos no deseables, como por ejemplo larvas de mosquito. No es un medio estéril, ya que hay bacterias que se encuentran en un equilibrio ecológico. La zona de depuración consiste en una piscina llena de sustratos de filtración como grava, arena o piedra volcánica y de plantas.

Las primeras piscinas naturales se construyeron a principios de los años 1980 en Austria, donde eran conocidas como Schwimmteich. La primera la construyó DI Werner Gamerith en su jardín particular.​ Algunas de las primeras empresas que utilizaron y desarrollaron la idea de la piscina natural de manera comercial fueron la empresa austríaca Biotop Landschaftsgestaltung y la empresa alemana BioNova.

Charco Verde

Pues una de las más espectaculares de España y la ideal para superar esta ola de calor, es el “Charco Verde” de la localidad abulense de Guisando. En el río Pelayo, a las faldas de la cara sur de la Sierra de Gredos, las aguas son retenidas en una pequeña charca. En ella las gentes de la zona aprovechan en los meses de verano para tomar el sol y refrescarse mientras disfrutan del hermoso paisaje que ofrece esta zona abulense.

El “Charco Verde” es mucho más que una simple poza de agua. Es un verdadero oasis enclavado en el corazón de la Sierra de Gredos. Sus aguas cristalinas, de un tono verde esmeralda que le da nombre, invitan a un refrescante baño en cualquier época del año. Rodeado de vegetación autóctona y grandes rocas, este paraje natural ofrece un entorno único para relajarse y disfrutar del paisaje.

Pero no es la única piscina natural de la zona, Guisando cuenta con otras piscinas naturales, cada una con su propio encanto. Algunas son más conocidas y concurridas, mientras que otras ofrecen un ambiente más tranquilo y aislado.

Poza natural de las Paredes: Conocida por sus aguas cristalinas y su entorno rocoso.

Poza natural de los Riveros: Un lugar perfecto para disfrutar de un baño tranquilo.

Piscinas naturales de Arenas de San Pedro: Más acondicionadas y con servicios adicionales.

Atractivos

Entre sus principales atractivos destacan que es un entorno natural privilegiado, lejos del bullicio de la ciudad. Asimismo, cuenta con numerosas actividades al aire libre. Además de bañarte, se puede practicar senderismo, hacer picnic o simplemente tomar el sol. Se trata de un plan perfecto para pasar un día o un fin de semana en familia y con amigos, sumergiéndose en la naturaleza y olvidándote del estrés del día a día.

Guisando

Además del “Charco Verde”, Guisando cuenta con una serie de atractivos turísticos entre los que destacan:

Conjunto histórico artístico

La arquitectura tradicional de Guisando —que presenta un buen grado de conservación—, unida al entorno natural en el que está ubicado el pueblo, tiene un notable valor monumental. En consecuencia, la localidad fue declarada mediante Real Decreto Conjunto Histórico Artístico en el año 1976 nombrando como méritos «el perfecto estado de conservación y la armoniosa amalgama entre las construcciones y el paisaje, por la singularidad de su arquitectura popular». El decreto de declaración destaca también la uniformidad del estilo urbanístico y las chimeneas y balconadas de las viviendas, de fachada blanca principalmente.

​

El escritor Camilo José Cela expresó de esta manera en su libro Judíos, moros y cristianos su admiración por el entorno de Guisando: “Al pie de los Galayos, es quizás el pueblecito de más bellas vistas de toda España”, según recuerda Wikipedia.

Iglesia de la Purísima Concepción.

La iglesia de la localidad es moderna. Sustituyó a la antigua iglesia, construida en el siglo XV y de estilo gótico tardío, demolida definitivamente en la década de 1970, justo antes de la declaración del casco urbano como conjunto histórico en 1976. Fue reconstruida, junto con su restaurado retablo, en la década de 1980.

Rollo

Símbolo del privilegio de villazgo, se encuentra protegido por el decreto genérico de protección de rollos y picotas del 14 de marzo de 1963. El sencillo monolito, construido a partir de la independencia de la localidad del señorío de Arenas en 1760, está formado por tres tambores rematados por una picota.

Espacios naturales

Buena parte del término municipal se halla enclavado dentro del parque regional de la Sierra de Gredos. Esa situación constituye un motivo de interés turístico que se ve reforzado por las diferentes instalaciones existentes en el municipio para explotar este atractivo natural. Algunos ejemplos de estas instalaciones y lugares específicos de interés son:

Nogal del Barranco

Encaramado en la parte elevada de la garganta de los Galayos por encima del municipio, se encuentra el aparcamiento del Nogal del Barranco. Constituye un importante punto de acceso al parque regional y supone el comienzo de la ruta a pie hacia La Mira y Los Galayos. El Galayar es un emplazamiento de primer orden de la práctica de la escalada clásica en el centro peninsular.

Casa del Parque del Risquillo

En el municipio se levanta una de las dos casas del parque regional de la Sierra de Gredos (la otra está situada en Hoyos del Espino). Incorpora un centro de interpretación de la naturaleza de la vertiente sur de la sierra. Junto a ella se encuentra el parque de aventuras en árboles del Risquillo.

Gastronomía

Guisando es un lugar ideal en el que pasar un día tranquilo y comer el cochifrito o la típica y deliciosa ternera de Ávila que se ofrecen en los numerosos restaurantes que hay en sus alrededores.