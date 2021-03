Coronavirus en Castilla y León: Toque de queda del 4 de marzo

8:00 Aumentan las temperaturas en Castilla y León

El tiempo siguen mejorando en Castilla y León con temperaturas más suaves y el sol y los cielos despejados como protagonistas.

Resumen 3 de marzo

La covid-19 continúa mostrando signos de alivio en Castilla y León, tras anotar 220 contagios nuevos en la última jornada, por debajo de los 280 de ayer, lo que indica que se mantiene la meseta iniciada hace unos días. Además, los hospitales de la Comunidad registraron hoy 80 nuevas altas, con lo que se va rebajando la presión asistencial; y, pese a que se anotaron nueve muertes más, todas en hospitales, el ritmo de fallecidos también comienza a bajar. No obstante, la lista de decesos a lo largo de la pandemia se aproxima ya a los 5.400, en concreto, 5.396. Con las cifras de hoy, la Comunidad acumula 211.843 personas contagiadas, 205.043 con confirmación mediante pruebas de infección activa. Los brotes son 336, con 2.139 casos vinculados, también por debajo de los 342 de ayer, con 2.217 infectados, según los datos recogidos por Ical y facilitados por la Consejería de Sanidad, que precisan que de los 220 nuevos contagios, 194 tienen diagnóstico del día previo. Por lo que respecta a las nueve muertes de hoy, todas registradas en los hospitales, una se corresponde con una persona que vivían en una residencia, donde las muertes por COVID-19 confirmado se elevan a 2.950. En concreto, las muertes se reparten hoy entre las tres registradas en Soria, con un total de 253 víctimas a lo largo de la pandemia; otras dos en los hospitales de Valladolid, hasta las 1.066; dos más en Salamanca, con 810; las mismas que en Palencia, con un total de 418. En el resto de centros no hubo que lamentar muertes, de modo que Ávila continúa con 323; Burgos, con 652; León se mantienen en los 1.110 fallecidos; Segovia, en los 351, y Zamora, en los 413. De los 220 positivos nuevos anotados hoy, las cifras más elevadas se vuelven a concentrar en las provincias de Burgos y León, con 49 y 45 casos, seguidas por Valladolid, con 40. Mientras, Salamanca sumó 38, y Soria, 22. El resto no superó la decena. Así, en Ávila se diagnosticaron seis contagios; en Palencia, ocho; en Segovia, siete, y en Zamora, cinco. Con estas cifras, los positivos por COVID ya suman en la Comunidad, un total de 211.843, de los que fueron confirmados por diagnósticos de infección activa un total de 205.043. Los positivos se siguen concentrando en Valladolid, 47.540; León, 37.136; Burgos, 30.805, y Salamanca, 29.911. Asimismo, están confirmados 17.660 en Palencia; 15.401 en Segovia; 12.654 en Zamora; 11.911 en Ávila; y 8.825 en Soria.

Además, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que Castilla y León aspira a recibir 5.000 millones de euros de los fondos Nueva Generación de la UE, el seis por ciento de los 84.000 de ayudas directas que llegarán a España. El presidente exigió criterios “objetivos y transparentes” al Gobierno en el reparto de estas ayudas y comentó que la mitad, 2.500 millones serían gestionados directamente por el Estado a través de sus presupuestos y el resto por la autonomía. El jefe del Ejecutivo regional, que compareció con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, también destacó que la Comunidad aspira a mantener las partidas de la PAC y de los Fondos Estructurales y de Inversión en el nuevo marco 2021-2027, lo que supone 6.435 y 1.400 millones, respectivamente. Así, dijo Mañueco, Castilla y León espera recibir una financiación global de 12.835 millones de euros hasta 2027 para lograr la recuperación y la transformación de la Comunidad, el equilibrio social y territorial y la lucha contra la despoblación. “Es una oportunidad histórica que vamos a aprovechar”, exhortó, para apelar a las administraciones, sectores empresariales y sociales a ir de la mano por la unidad, indicó, es “fundamental” en la búsqueda de ese progreso y la reactivación económica de “esta tierra”. Alfonso Fernández Mañueco presentó la estrategia de la Comunidad para la captación de Fondos Europeos de Nueva Generación y afirmó que emplearán “todas sus energías” para obtener esos 5.000 millones de euros, un “objetivo muy ambicioso, pero especialmente justo e irrenunciable”, dijo.

Por último, nueve comunidades -Castilla y León, Asturias, Cantabria, Galicia, Aragón, Andalucía, Comunidad de Madrid, Murcia, País Vasco-, así como la ciudad autónoma de Ceuta, y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA impulsaron hoy una iniciativa común para reclamar al Gobierno que retire el procedimiento de aprobación de la orden por la que se pretende incluir al lobo en el listado de especies no cinegéticas. Así se acordó durante la “cumbre” online que mantuvieron los consejeros de estas comunidades y las organizaciones representativas de los ganaderos, según informó COAG en un comunicado. Tras la suspensión del mismo, gobiernos autonómicos y organizaciones agrarias pidieron a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, la apertura de un proceso de diálogo y consenso con todos los actores implicados, con el objetivo de negociar un plan global de gestión del lobo ibérico que garantice su preservación y el futuro de la ganadería extensiva.