Coronavirus en Castilla y León: Toque de queda del 13 de marzo

10:00 Agrede a un policía en León tras ser sorprendido con sustancias estupefacientes en la cale

Los hechos ocurrieron en la mañana de ayer cuando los agentes realizaban su actividad profesional de prevención de la seguridad ciudadana, observaron a dos hombres en la parte posterior de un pabellón de deportes, y a uno de ellos consumiendo sustancia estupefaciente. Al solicitar la documentación, este huyó agrediendo a uno de los agentes intervinientes, siendo localizado minutos después de una persecución por la zona, localizando en el cacheo de seguridad una bolsa conteniendo 19 gramos de sustancia estupefaciente, presuntamente marihuana.

Identificados dos hombres, por agentes de #Tu092León, en #LeónEsp por resistencia a los agentes de la autoridad.



+ ℹ Facebook oficial 👮👮🏻‍♂️

9:30 La Ponferradina salva un punto de penalti en el minuto 92

La Ponferradina empató este viernes y de penalti en el minuto 92 en su visita al Cartagena y ese 1-1 le permite seguir rondando los puestos de la lucha por el ascenso a Primera, ahora con 44 puntos, y hace que el ‘Efesé’ siga en puesto de descenso a Segunda B al ocupar la decimonovena posición con 29.

9:00 Cielos más despejados aunque no se descartan brumas y bancos de niebla

Cielos poco nuboso hoy en Castilla y León, excepto en el tercio sur y sureste. Probabilidad de precipitaciones débiles a partir de la tarde en el noroeste y norte de la región y la cota de nieve será de 1.300 a 1.500 metros. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales, con una temperaturas mínimas en descenso y máximas con cambios ligeros.

Tiempo previsto en Castilla y León desde 12-03-2021 hasta 18-03-2021. Info siempre actualizada en https://t.co/8uWGYtNZE0 pic.twitter.com/CbKZAp20Js — AEMET_CastillayLeon (@AEMET_CyL) March 12, 2021

Resumen 12 de marzo

Y a vueltas con la moción de censura. “No vamos a apoyar la moción de censura”. Con estas palabras, contundentes, pronunciadas por David Castaño, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ratifica su compromiso con el pacto de Gobierno alcanzado con el PP y rechazan de plano la moción de censura del PSOE para desbancar al presidente Fernández Mañueco, durante una rueda de prensa ofrecida ayer por la tarde.

Antes, el propio Fernández Mañueco volvía a ratificar su “total confianza” en Ciudadanos Castilla y León así como en los miembros de su partido, al subrayan que juntos trabajan en “hacer política con mayúsculas y por ello solo se preocupan de los problemas de las personas”.

“Yo creo en lo que veo y las personas de Cs de esta Comunidad, que me merecen todo el crédito, tienen mi confianza y yo la suya. Con Inés Arrimadas he hablado antes de que se presentara la moción y a mí me ha dado su palabra y desde luego confío en ella”, sentenciaba en una entrevista en la Cadena Cope.

Respecto al virus, la Consejería de Sanidad decidía, como medida cautelar, la suspensión temporal del uso de las dosis aún disponibles del lote número ABV5300, de la vacuna frente a la Covid-19 de la compañía AstraZeneca-Universidad de Oxford, distribuido a mediados del mes pasado en toda la Comunidad y que ha sido relacionado con posibles efectos adversos graves en Austria y Dinamarca. Al final del día se conocía que eran dos los casos conocidos en Valladolid con efectos nocivos. Y todo ello en una nueva jornada marcada por 181 nuevos casos y nueve fallecidos.

Y nuevo suceso trágico en Palencia con un hombre de 84 años de edad que fallecía en la localidad palentina de Villanueva de Henares al resultar herido por un arma de fuego en el transcurso de una discusión.

Múltiples efectivos de la Guardia Civil, con una docena de vehículos y motocicletas, además de un helicóptero, trataban de localizar por el monte y la zona al presunto autor, de 63 años de edad. El autor aparecía horas después en su casa muerto, al parecer un caso de suicidio.