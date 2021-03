Los hosteleros no se resignan y exigen a Sánchez compensaciones por las pérdidas sufridas

Los hosteleros se echan de nuevo a la calle para clamar por su situación. En Valladolid, dentro de una convocatoria de ámbito nacional, han escenificado este martes junto a las puertas de la Audiencia Provincial de la capital vallisoletana la reclamación al Gobierno de España de compensaciones directas por las pérdidas registradas durante los 72 días del primer estado de alarma, a la misma hora que se estaba haciendo ante el Tribunal Supremo en Madrid

Al cumplirse el primer año del inicio del primer estado de alarma, los hosteleros han insistido en su petición de ayudas directas al Gobierno de España, procedente de unos fondos de restauración cuyos criterios de distribución, además, dicen desconocer

”Ha pasado un año y seguimos prácticamente igual que antes. Hemos venido aquí a pedir justicia en forma de ayudas directas”, al margen de las que ya han recibido por parte de la Junta, Diputación y Ayuntamiento de Valladolid”, señalaba Amalio del Pozo, vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid.

Del Pozo reprochaba que a estas alturas no sepan “absolutamente nada” de ayudas que “seguimos esperando con la expectativa de que sean directas”, decía el vicepresidente, quien advertía de la “euforia” en el sector ante las nuevas medidas adoptadas en Castilla y León.

“La limitación al 30 por ciento en Castilla y León, con ampliación de horario de apertura tanto en terraza como en interior, acompañado del buen tiempo, han hecho crecer cierta euforia con la sensación de que vamos a salir pronto, pero ahí siguen los problemas”, alerta.

David Miranda, del Café Bar Las Kubas, leía un manifiesto en el que denunciaba que se haya presentado al sector hostelero como la “diana” donde han lanzado sin ningún tipo de pudor todos los dardos de las medidas restrictivas” por parte de las administraciones central y autonómica.

“Nos han hecho sentirnos culpables de una situación en la que no teníamos ninguna culpa”, apuntaba, mientras recordaba que más de cien mil negocios han tenido que echar el cierre, entre ellos el 20 por ciento de los censados en Castilla y León.

”Esta es la consecuencia de la nefasta gestión que se ha estado poniendo en práctica nuestros políticos. No nos han dejado generar ingresos pero hemos tenido que cumplir con todas nuestras obligaciones fiscales y hacer frente a los gastos que un negocio genera”, lamentaba, a la vez que dejaba claro que la concienciación ciudadana habría sido más eficaz que las restricciones.

Los hosteleros de Ávila rompen un plato en una protesta ante la Delegación de la Junta. CONFAE 02/02/2021

Protestas en Ávila

En la capital amurallada también se concentraban los hosteleros para pedir a la Junta que se sume a las ayudas directas que ha anunciado el Gobierno de España la semana pasada, por valor de siete mil millones de euros. Durante una nueva concentración ante las instituciones en la capital abulense, con la asistencia de medio centenar de personas, el presidente de la Federación Abulense de Hostelería, Fernando Alfayate, aseguraba que estas ayudas recordaba que lo que han recibido hasta el momento es “insuficiente” porque no van a llegar a cubrir las necesidades de todas las empresas”.

Los manifestantes se concentraban frente a la Delegación Territorial de la Junta donde, además de volver a romper platos de forma simbólica, han presentado 5.000 firmas de apoyo a sus reivindicaciones. Fernando Alfayate pedía asimismo que se les bajen los impuestos, haciendo especial hincapié en el IVA, y hacía referencia a la necesidad de saber cuándo va a aprobar la Junta estas ayudas y la manera que van a tener para darlas.

Finalmente, Alberto Rosado, secretario de la Federación, llamaba a “hacer algo” con los cierres perimetrales, al considerar que se trata de “una medida injusta”, ya que “hay segundas viviendas que no están exoneradas de impuestos y sus dueños no puede acceder a ellas”. En este sentido, pedía que no solo los extranjeros puedan viajar a España, sino que los nacionales también puedan hacer turismo.