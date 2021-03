Coronavirus en Castilla y León: Toque de queda del 18 de marzo

8:00 Continúa el descenso de las temperaturas

Resumen 17 de marzo

Los contagios por covid-19 en Castilla y León se mantuvieron por encima de 200, después de que ayer se registraron 224 y hoy, 235, mientras que el número de fallecidos volvió a repuntar, al pasar de dos a nueve, entre los que está una persona de una residencia de la provincia de Burgos, según los datos facilitados por la Junta y recogidos por la Agencia Ical. Hacía 22 días que no se producía un deceso en un centro de este tipo debido a la campaña de vacunación. Asimismo, de los 235 positivos declarados hoy (de los que 218 fueron confirmados el día anterior) se reparten entre los 53 de Burgos, 46 de León, 44 de Valladolid, 40 de Palencia, 20 de Salamanca, 17 de Segovia, 12 de Soria y tres en Zamora. En Ávila, no hubo ningún caso. El número total de positivos en la Comunidad, se sitúa ya en 214.467 de los que 207.667 fueron confirmados mediante pruebas diagnósticas de infección activa. Los casos se concentran en Valladolid, 48.038; León, 37.645; Burgos, 31.434; y Salamanca; 30.195. Asimismo, hay confirmados 17.859 en Palencia; 15.568 en Segovia; 12.715 en Zamora; 11.959 en Ávila; y 9.054 en Soria. El hospital de Soria anotó tres fallecidos, hasta alcanzar los 272, seguido de los dos en Ávila (334) y Burgos (666) mientras que los complejos de León sumaron un muerto, hasta los 1.124. Por el contrario, no hubo ningún deceso por el COVID en Palencia (425), Salamanca (515), Valladolid (1.093) y Zamora (416). Los brotes aumentan hoy hasta los 248 (cuatro menos más que ayer) con 1.510 casos vinculados (15 más). Sanidad contabiliza 55 brotes en Burgos (460 casos vinculados); 42 en Valladolid (199); 40 en León (238); 34 en Salamanca (181); 29 en Soria (217); 21 en Segovia (97); 15 en Palencia (90), siete en Zamora (26), y cinco en Ávila (17).

“No va haber ninguna desescalada hasta el 5 de abril” y a partir de esa fecha se analizarán los datos y los territorios donde lleven “muchos días” en nivel de alerta 3 pasarán, “no habrá problema”. Así lo sentenció la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en la rueda de prensa informar de la situación epidemiológica en Castilla y León por la pandemia del COVID-19, donde explicó que se trata de un acuerdo de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), con independencia al acuerdo adoptado por la Junta, que “está ahí”. “En el acuerdo lo pone, no debe hacer ningún cambio de nivel de alerta. Y así vamos a seguir”. En todo caso, precisó que siempre se analizarán los datos con “mucha prudencia” y, de momento, las medidas restrictivas vigentes en Castilla y León seguirán hasta después de Semana Santa, cuando se podrían estudiar cuestiones como la modificación del toque de queda.