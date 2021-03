Ángel Ibáñez reclama al Gobierno de España una financiación más justa para Castilla y León

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, reclamó al Gobierno de España una financiación más justa para Castilla y León. Así lo hizo durante una reunión, en Madrid, con el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Víctor Francos, un año después de hacerlo con la Ministra Carolina Darias, para buscar compromisos y avances por parte del Gobierno, que no ha satisfecho ninguna de las demandas solicitadas por la Junta de Castilla y León en materia de Política Territorial y Función Pública desde el primer encuentro en marzo de 2020.

Ibáñez, que estuvo acompañado por el director de Administración Local, Héctor Palencia, y la directora general de Función Pública, Paloma Rivero, solicitó el encuentro para tratar con el Ejecutivo central asuntos que son vitales para los municipios de la Comunidad y que, tras las numerosas ocasiones en que la Consejería ha tenido contacto con el Ministerio, no se han conocido avances al respecto.

Así, en el ámbito de la Administración Local, el consejero recordó la importancia de dotar a Castilla y León de una necesaria y justa financiación autonómica, ya que ésta repercute indudablemente en la financiación local, y con ella en la capacidad de apoyo a las entidades locales de la Comunidad.

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, se reúne con el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Víctor Francos

En este sentido, Ibáñez incidió en que la pervivencia de la Comunidad pasa por valorar las singularidades del territorio, “no es admisible que a la hora de evaluar la financiación autonómica no se tengan en cuenta criterios como el de la extensión territorial, la dispersión de los núcleos poblacionales, la densidad o características demográficas de nuestra población. Buscamos criterios de equidad que no castiguen a Castilla y León tal y como está haciendo el Gobierno con los Fondos Europeos REACT o con el reciente criterio de reparto de las ayudas para empresas, pymes y autónomos, que son injustas para nuestro tejido económico”, añadió.

El consejero de la Presidencia trasladó al secretario de Estado la reivindicación de las entidades locales de Castilla y León, defendida por la Federación Regional de Municipios y Provincias y que es un clamor en el mundo local, y es la dotación por parte del Gobierno de España de un Fondo Extraordinario no reembolsable para las entidades locales. “Castilla y León es la Comunidad Autónoma que más fondos extraordinarios ha destinado a las entidades locales para afrontar la crisis en la que estamos inmersos, y vamos a seguir haciéndolo, pero no se entiende que a pesar de las promesas hechas el Gobierno no atienda al mundo local. Castilla y León son sus municipios, nada menos que 2.248, y vamos a pelear por todos y cada uno de ellos”, reiteró Ibáñez.

Ibáñez, Palencia y Rivero se reúnen con los dirigentes del Ministerio

Otro de los asuntos tratados en la reunión se refiere a la cobertura de los puestos de funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional. El consejero recordó que la falta de ofertas de empleo público que dependen del Estado supone una importante merma en el número de puestos que son clave para la correcta prestación de los servicios públicos en la Comunidad, como es el caso de los secretarios-interventores, presentes en las entidades locales de menos de 5.000 habitantes, que representan el 97 por ciento de los municipios de Castillas y León.

En este sentido, Ibáñez instó al representante del Gobierno de España a valorar un asunto que es primordial también en la estrategia para el reto demográfico emprendida por el gobierno regional, “la gestión ordinaria de la administración local en los pequeños municipios depende en buena parte de esta figura pública, la escasez de estos puestos provoca una gran incertidumbre entre nuestros paisanos sobre todo en el ámbito rural y no es para menos, ya que la falta de cobertura puede conllevar situaciones tan complejas como el incumplimiento de normativa básica en los municipios, rendición de cuentas, elaboración de presupuestos y por supuesto el funcionamiento de los servicios esenciales en el día a día de los vecinos”.

Además, en materia local el consejero afirmó en que la Junta quiere impulsar un II Plan de Convergencia Interior, en el marco del Plan Plurianual de Convergencia Interior y Fondo autonómico de compensación, para el cual ha solicitado al secretario de Estado la colaboración y participación del Gobierno al 50 por ciento, en dicho proyecto.

Función Pública

En otro orden de cosas, Ibáñez se mostró muy preocupado por la búsqueda de soluciones a la alta temporalidad en el personal de la Administración. Un asunto que afecta a la búsqueda de la estabilización en la Función Pública y que, como ha asegurado en la reunión, es una de las prioridades para la Consejería en la legislatura. “Necesitamos criterios comunes, soluciones y liderazgo en un asunto que perjudica a nuestros empleados públicos, que son el pilar donde se sustentan los servicios públicos de calidad. Le he trasladado al secretario de Estado nuestra total colaboración y voluntad para aportar conocimiento y trabajo y dar pasos firmes en la búsqueda de soluciones. Es primordial que tengamos un mecanismo normativo que permita regularizar la tasa de temporalidad con plena seguridad jurídica, la que debe amparar la estabilización”, aseguró el consejero.

Finalmente, y entre otros temas tratados en la reunión como la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, o la Nueva Ley de Función Pública, se ha hecho hincapié en lo referente a los Fondos Europeos al amparo del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025. “He podido recordarle al secretario que estamos a la espera de conocer las pautas de trabajo para su desarrollo, ya que es primordial avanzar en un plan que supone la transformación digital de la Función Pública. La Junta está inmersa en un plan de transformación digital, la modernidad es digital y tenemos la mirada siempre puesta en el futuro, acompasar estos cambios con los Fondos Europeos es de vital importancia para no ralentizar el cambio”, subrayó Ibáñez.

El consejero de la Presidencia agradeció la buena disposición del secretario y el equipo del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y ha comprometido la colaboración permanente de su departamento en cuantos asuntos afecten al buen funcionamiento de las políticas locales y de la función pública en Castilla y León.