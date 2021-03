Las procesiones de la Pasión de Zamora toman la calle de forma virtual

Las imágenes y sonidos de La Pasión zamorana “toman la calle” de “forma virtual” a través de un montaje virtual que impulsan, hasta el Domingo de Resurrección, la Diputación de Zamora, la Junta Pro Semana Santa de Zamora y Caja Rural de Zamora.

Se trata de un proyecto audiovisual para promocionar la Semana Santa de Zamora consistente en una pantalla gigante panorámica instalada en el edificio de Las Arcadas, en la plaza de Viriato.

El presidente de la institución provincial zamorana, Francisco José Requejo, destacó que “queremos que la Semana Santa de Zamora tome las calles pero de una manera virtual y segura. Que los sonidos de la Semana Santa y sus imágenes inunden la ciudad. Debido a la pandemia, no podemos juntarnos todos como nos gustaría, así que lo vamos a hacer de forma virtual”.

En la pantalla panorámica se proyectarán imágenes y procesiones de Semana Santa, desde 18.00 hasta las 20.00 horas. El Domingo de Ramos, el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección se ampliarán las proyecciones de 12.00 a 14.30 horas. “Queremos hacer llegar a los zamoranos y a los visitantes que pasen por aquí nuestra Semana Santa. Esperemos que el año que viene todo pase y podamos volver a reunirnos”, señaló Requejo durante la presentación de la iniciativa. “Esto es un paso más en la implicación de la Diputación de Zamora con la Semana Santa y con los zamoranos que la disfrutamos y esperamos que sea positiva y que la Pasión llegue a las calles de forma virtual y segura”, añadió.

Por su parte, el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, felicitó a la Institución provincial y a la Junta Pro Semana por la iniciativa. “En un año tan especial como este, el punto de encuentro que es la Semana Santa para todos los zamoranos que vivimos aquí y quienes viven fuera, estos momentos son cruciales. Esta tradición histórica no se puede perder de ninguna forma y esta iniciativa alimenta y proporciona que el espíritu semanasantero de los zamoranos no se pierda”, recalcó.

“Este zamoranismo no se puede perder nunca. Caja Rural de Zamora va a estar siempre al lado de cualquier iniciativa que no propongan y, en este caso, es importante y acredita que ese sentimiento zamorano se mantiene y no se perderá en ninguna circunstancia. Es una idea extraordinaria”, subrayó.

En este sentido, Cipriano García expresó su deseo de que el próximo año “volvamos a la normalidad” y que los pasos procesionales desfilen por las calles de Zamora. “Es lo que cualquier zamorano de pro quiere y necesita”, declaró.

Unos zamoranos observan la proyección

La presidenta de la Junta Pro Semana Santa de Zamora, Isabel García, destacó el “apoyo que siempre brinda” la cooperativa de crédito y el respaldo de la Diputación de Zamora en una iniciativa que sirve “para tener cerquita esas imágenes, ya que no podemos tenerlas por las calles y plazas” y apostilló: “Con la esperanza de que el próximo año tengamos esa Semana Santa que dejamos en 2019 y que sea especial, de reencuentros y abrazos. Que la ciudad, que tanto necesita, además, esa inyección económica, esté a rebosar y que revivamos los momentos que dejamos en 2019”.

El diputado provincial de Turismo, Jesús María Prada, explicó que, además de procesiones de Semana Santa, se promocionará la provincia como destino turístico y oferta gastronómica y monumental. “Estos días aparecerán vídeos, realizados por el Patronato de Turismo, de las distintas comarcas, en lo que se muestran los monumentos y centros de interpretación en cuya apertura colabora la Diputación. Vamos a ver imágenes del Lago de Sanabria, San Martín de Castañeda, iglesias y patrimonio de Toro, Arribes, Fermoselle, Sayago, Tierra del Vino, Nuestra Señora de La Hiniesta, entre otros”, enumeró.

“Para todas las personas que nos pueden visitar, también de Castilla y León, queremos que vengan y los esperamos con los brazos abiertos. Queremos que esta pantalla sea el recuerdo de los zamoranos a ese sentimiento que, por desgracia, no vamos a poder vivir por segundo año consecutivo”, deseó.

Igualmente, se proyectará un vídeo con distintas cascadas, con imágenes a través de un dron, concretamente de Sotillo, Abelón, las Pilas de Almaraz y el cañón del Tera.