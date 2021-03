Reconocen a Teófanes Egido con el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades

El historiador salmantino Teófanes Egido López ha obtenido el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades, en su edición correspondiente a 2020. El jurado ha acordado, de manera unánime, concederle este galardón “por su permanente y brillante dedicación a la docencia e investigación histórica, que ha proporcionado a la historiografía del siglo XVIII hispano unas vanguardistas líneas de investigación con una especial incidencia de las mentalidades”.

El jurado ha significado también que “sus estudios han sido determinantes en la identificación de los orígenes judeoconversos del linaje familiar de Teresa de Jesús o en el acercamiento crítico a la obra de Martín Lutero, proporcionando la primera traducción al castellano de sus obras, abriendo nuevos cauces de estudio e interpretación de la religiosidad del Barroco, lo que la ha convertido en uno de los grandes maestros historiadores de la Comunidad”.

Nada más conocer el galardón, Egido, en declaraciones a Ical, reivindicó su disciplina de estudio como “maestria de vida que no deja de enseñar”, y ha mostrado su “gratitud” por su elección, aunque ha apuntado que en Castilla y León “hay personas que lo merecen más”.

No obstante, Egido, sí que se ha mostrado satisfecho con la posibilidad de que, con su elección, se premie “todo lo que se refiere a este pasado que hoy estamos viendo que no lo es tanto”, en relación a la pandemia de la Covid-19, ya que “hay realidades que se repiten y para las que uno no está preparado a pesar de los dogmas falsos”.

Por ello, se ha considerado satisfecho de que se valores “la historia de Castilla y León” y a sus estudiosos, aunque “a veces nos equivoquemos” como señala el propio Egido con humildad al recordar que “muchos afirmamos que, después del siglo XVIII, las pestes habían desaparecido de este mundo occidental tan progresista y aquí están, para enseñarnos a darnos cuenta de que no somos los dueños y señores de los tiempos”. No obstante, Egido, volvió a defender su disciplina de estudio puesto que “el mirarla enseña” y se convierte así, por tanto, en “maestra de vida”.

El jurado del Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades 2020 ha estado compuesto por Nuria Belloso, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Burgos; Félix Martínez, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Valladolid; Rafael Cruces, doctor en Antropología Social y Cultural, profesor colaborador del Ostelea, School of Tourism and Hospitality y miembro del grupo de investigación CULTURDES de la Universidad Miguel Hernández de Elche; Ramón Andrés, ensayista y poeta, y Carlos Travesí como secretario del jurado.