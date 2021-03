Un incendio en una empresa de vidrio moviliza a seis dotaciones de los Bomberos de Valladolid

Un incendio se declaró hoy a primera hora de la tarde en la empresa Cristalería Arte del Vidrio, situada en la calle Galena, número cuatro del polígono industrial de San Cristóbal de Valladolid, según informaron a Ical fuentes de los Bomberos y del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Los bomberos intervienen en el incendio de una empresa de vidrio en el Polígono de San Cristóbal

El fuego obligó a movilizar seis dotaciones de los Bomberos de Valladolid, que desplazaron dos autobombas, dos escalas y una nodriza, además del vehículo de mando. Además, se desplazaron al lugar efectivos de la Policía Nacional y Local de la ciudad.

Por el momento se desconoce el alcance de las llamas que afecta a una nave próxima a la Ronda Interior VA-20, así como a la zona en la que se encuentra la Universidad Europea Miguel de Cervantes y el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió once llamadas a las 16.50 horas que alertaban del incendio en esta nave, en la que no se encontraba ninguna persona. Por ello, se avisó a los Bomberos así como a la Policía Nacional y Local y no se movilizó a ningún medio sanitario. A las siete de la tarde, el incendio ya estaba extinguido.

El viernes se vivió otro en Palencia

Un incendio que se suma al originado en las instalaciones de la empresa Hera Holding, situada en el polígono industrial de Venta de Baños (Palencia) el pasado viernes y que generó una gran columna de humo negro y llamas, puesto que la empresa se dedica al reciclaje de pinturas y disolventes.

El incendio se produjo sobre las 19 horas después de varias explosiones que dejaron paso a una densa columna de humo negro que se ha podido ver desde la capital de Palencia, distante unos doce kilómetros.

La Guardia Civil tuvo que acordonar el perímetro de la nave, a unos quinientos metros de distancia, para evitar intoxicaciones, riesgos personales y permitir a los bomberos el control del fuego.

Este incendio se produjo en el mismo lugar en que ardió una nave de pinturas y derivados, el 3 de octubre de 2004, entonces propiedad de la firma Indureco, que provocó una nube tóxica y puso en alerta a las poblaciones de Venta de Baños, Magaz de Pisuerga y Soto de Cerrato.