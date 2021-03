Castilla y León volverá el martes a aplicar medidas restrictivas para aquellas poblaciones con incidencia superior a los 150 casos por cada 100.000 habitantes, y que afectará, en especial al cierre de interior de la hostelería y las salas de juegos, entre otras medidas, según acaba de avanzar el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea. Unas restricciones que como mínimo, tendrán dos semanas.

Será el lunes cuando se conocerán los municipios que empezarán las nuevas restricciones, tomando en cuenta la aplicación de la guía nacional del Consejo Interterritorial. Hay que recordar que son cuatro las provincias de la Comunidad en estos momentos que se encuentran por encima de estas cifras, como son Soria (261), Segovia (236), Burgos (230) y Palencia (223).

Igea ha alertado del crecimiento de casos en los últimos días, y que la “incidencia continúa creciendo” y que en las últimas horas ha mantenido contacto con las asociaciones de hostelería para explicarles esta medida, así como con el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, muy preocupado por la situación que se está viviendo en la capital burgalesa en los últimos días. “Hay alcaldes que son un lujo y lo entienden”, ha manifestado el vicepresidente, que ha vuelto a lanzar una chinita al regidor de Valladolid, Óscar Puente, por el pulso en relación a los actos de la Semana Santa. “Las olas aparecen siempre tras las vacaciones, todo el mundo entiende eso, menos el alcalde de Valladolid”, ha aseverado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Igea ha manifestado que no se han relajado las medidas antes de Semana Santa, debido a que Castilla y León continúa en estado de alerta máximo y que de momento se ha decidido mantener sólo el cierre perimetral de Castilla y León y no el de las provincias, debido a que la incidencia no es de las más altas, en estos momentos, en España.

Por ello, Igea ha vuelto a lanzar un mensaje de responsabilidad y ha hecho un llamamiento a la población para que eviten los contactos, los viajes, además de mantener la seguridad y la ventilación en todo momento.

También se ha referido a la campaña de vacunación en la Comunidad, un “ritmo insuficiente para frenar la cuarta ola”, y que en estos momentos ya se encuentra vacunado el 8,3 de la población castellano y leonesa y que alrededor del 14 por ciento tienen una dosis, por lo que ha reclamado “un mayor número de vacunas”.