El PSOE acudirá al Constitucional si las Cortes no se adaptan a la nueva realidad

La fallida moción de censura que el PSOE de Tudanca presentó contra el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos en Castilla y León hace dos semanas ha conseguido, sin embargo, que populares y “naranjas” hayan perdido la mayoría absoluta que ostentaban en el Parlamento autonómico, gracias a los 29 procuradores del PP y los doce de Cs que sumaban los 41 necesarios para gobernar con dicha mayoría.

Una iniciativa que aunque no lograba desalojar a Fernández Mañueco de la presidencia de la Junta sí que provocaba la marcha de la ex procuradora de Cs por Salamanca, María Montero, ahora en el Grupo Mixto, descontenta con la política llevada a cabo en esta legislatura por su Grupo, posibilitando de esta forma que PP y Ciudadanos ya no tengan más votos que la suma del resto de partidos que conforman el hemiciclo.

Los socialistas, ante este nuevo escenario, llevan desde entonces reclamando un cambio en la composición de las distintas comisiones parlamentarias incluidas las presidencias, y este lunes han avisado que si no se atiende a esta petición que han solicitado por escrito a las Cortes acudirán a los tribunales, y más en concreto al Constitucional, “en defensa de la calidad de la Democracia”, apuntan, ya que consideran que se estaría vulnerando el propio Reglamento de las Cortes.

En concreto, el artículo 39 del mismo en el que se menciona que las comisiones parlamentarias deberán estar formadas “en proporción a la importancia numérica” de los grupos en la Cámara.

La secretaria de Organización de los socialistas, Ana Sánchez, vicepresidenta de las Cortes también, pide a PP y Cs que recapaciten y les advierte de que no caigan en la tentación de “secuestrar la democracia”, en referencia a las declaraciones del vicepresidente, Francisco Igea, que aseguraba estar “contento” de negociar con otros grupos.

La dirigente socialista recuerda que el Constitucional ya les dio la razón ante la denuncia que plantearon de que se estaba bloqueando la comisión de investigación sobre la trama eólica e insiste en que si no se adapta el Legislativo autonómico a la nueva realidad acudirán de nuevo a este tribunal. “Que nadie lo dude”, decía Sánchez.

El PP acusa al PSOE de ponerse la venda antes de la herida

Desde el PP, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Salvador Cruz, contestaba a la advertencia de los socialistas recriminándoles que hablen de calidad democrática “cuando pretenden conformar una mayoría sobre una tránsfuga, por lo que no pueden dar lecciones al PP de calidad democrática en ningún caso”.

“El PSOE está poniendo la venda antes de la herida”, señala Cruz en declaraciones recogidas por Efe, quien pide esperar primero a la decisión que pueda tomar la Mesa de las Cortes en relación a la composición de las comisiones. En este sentido, asegura que la voluntad tanto de la Cámara como del Grupo Popular es “un respeto absoluto a la democracia”, y pone como ejemplo que las comisiones convocadas esta semana o no han exigido votación, o en las que lo han hecho tienen intención de votar a favor.

Y en aras de esa calidad democrática que predican, Cruz pide al PSOE que reclame a “la tránsfuga” que devuelva su acta como le ha requerido Ciudadanos.

Objetivo: ganar por mayoría las próximas elecciones

Por otro lado, la dirigente socialista Ana Sánchez aseguraba durante la rueda de prensa que daba este lunes, que el PSOE ha pasado página ya de la moción de censura fallida y que sigue trabajando duro cada día con el objetivo de ganar las próximas elecciones de 2023.

En este sentido, decía que la pérdida de esa mayoría de PP y Cs “nos ayudará a acabar con 35 años de gobiernos de la derecha que pueden ser de extrema derecha”, en referencia a un posible apoyo de la procuradora de Vox en la Cámara, mientras avanzaba que el PSPE presentará durante las próximas semanas “iniciativas muy importantes” en las Cortes, dentro de una “estrategia muy definida” para liderar Castilla y León de la mano de Luis Tudanca y del grupo mayoritario de la cámara.

“El PSOE es ahora mismo un partido fuerte, unido, centrado y dedicado a las personas y los intereses de los ciudadanos”, apuntaba Sánchez, quien lanzaba un “mensaje de tranquilidad” porque seguirán trabajando por Castilla y León “hasta el último minuto” liderados por Tudanca..

Su objetivo, insistía, lograr la mayoría absoluta en las próximas elecciones, se celebren cuando se celebren” porque están “convencidos” de que son capaces desde la “moderación y la sensatez del proyecto de Luis Tudanca “frente a un PP cada vez más radicalizado y en manos de la extrema derecha”.