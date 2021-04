El jueves se inicia la vacunación masiva de mayores de 80 años en el Multiusos “Sánchez Paraíso” de Salamanca

La Junta iniciará este jueves la vacunación masiva de mayores de 80 años en el pabellón Multiusos “Sánchez Paraíso” de Salamanca. Para ello, este miércoles ya se celebrará una sesión piloto en estas instalaciones con la administración de dosis a unos 700 mutualistas que probarán los itinerarios y los protocolos preparados a tal efecto.

Un recinto que contó con cinco líneas de acceso, una de ellas para personas con movilidad reducida y en el interior habrá una 20 líneas de vacunación simultánea y unas 200 butacas dispuestas en la zona central previstas para el reposo de las personas recién vacunadas. El equipo de profesionales sanitarios lo completan 40 enfermeros y enfermeras y 20 administrativos.

La vacunación masiva en Salamanca arranca mañana en el 'Sánchez Paraíso' con una prueba piloto para 700 mutualistas.https://t.co/qKoQYZ6Kom pic.twitter.com/dEv1xxoQmi — Ayuntamiento Salamanca (@aytoSalamanca) April 6, 2021

El punto de vacunación, ubicado en la avenida de los Cipreses de la capital, está previsto para personas cuya tarjeta sanitaria corresponda a cualquier zona básica de salud de Salamanca, además de Periurbana Norte. Las líneas de entrada serán asignadas en función de la fecha de nacimiento de cada uno de los usuarios. La previsión, según anunciaron los responsables, es vacunar a entre seis mil y siete mil personas diarias.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, visitó este martes el pabellón Multiusos ‘Sánchez Paraíso’, junto al delegado territorial de la Junta, Eloy Ruiz y el gerente de Atención Primaria, Luis Javier González, a fin de comprobar el estado último del operativo. Según indicó el regidor charro, las conversaciones para la cesión de este espacio se iniciaron en enero y el Ayuntamiento decidió ofrecerlo por su “tamaño, accesibilidad, gran pista central y comunicación a través de las líneas de autobús urbano”.

El operativo, además de los profesionales sanitarios, cuenta con la participación de los Bomberos de Salamanca, encargados de diseñar los accesos al recinto y preparados para la medición diaria de CO2 en el interior, la Policía Local, quien colocó las vallas y la señalización y se encargará de custodiar el polideportivo y mantener el orden, y los voluntario de Protección Civil, que se dividirán en grupos de seis efectivos, uno de mañana y otro de tarde, y estarán asistidos por estudiantes en prácticas.

Según informó Carbayo, la cesión de la instalación está firmada hasta el próximo 1 de septiembre aunque puede cesar con anterioridad, en caso de no ser ya necesario su uso, y prorrogarse más allá de dicha fecha en el caso contrario. El gimnasio y la piscina ubicados en el Multiusos no sufrirán ninguna modificación en el uso ni los horarios para sus clientes.

“Por aquí pasarán decenas de miles de salmantinos con la ilusión y la esperanza de que la vacunación sea el principio del fin de esta pesadilla”, manifestó el alcalde, quien aseguró además que el personal preparado para trabajar en las instalaciones “está dispuesto a dejarse la piel”. Eso sí, García Carbayo reclamó al Gobierno central que “garantice la llegada ininterrumpida de dosis para poder continuar con su administración”, dejando claro que la disponibilidad de las vacunas marcará el ritmo de trabajo. Por último, el primer edil hizo un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a vacunarse y lo hagan “siguiendo las instrucciones de las autoridades”.

Interior del pabellón salmantino

Frente al acceso principal del Multiusos ‘Sánchez Paraíso’ también compareció el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Eloy Ruiz, quien quiso hacer público su agradecimiento al Consistorio por la cesión del espacio y también por su colaboración a lo largo de toda la pandemia. En esta línea, destacó el “enorme y poco conocido” trabajo del Servicio Territorial de Sanidad y la Gerencia de Atención Primaria.

Ruiz no dudó en sumarse al llamamiento hecho por el alcalde para que la gente acuda en su franja correspondiente. “Cuantos más acudan, antes acabaremos con esto”, recordó, a la vez que reclamó “paciencia y tranquilidad” a la población, ya que “si hay disponibilidad de vacunas, se alcanzará una velocidad de crucero que permitirá llegar a destino”.

Por su parte, el gerente de Atención Primaria, Luis Javier González, reconoció que son “las mejores instalaciones de Salamanca” para llevar a cabo esta vacunación masiva y recordó que “detrás de cada pinchazo, que es muy breve, hay muchas horas de trabajo de muchos profesionales”. Por eso, incidió en evitar acudir si uno no está convocado.

Protocolo

Sobre el protocolo, González explicó que se accede en ‘zigzag’ manteniendo una distancia de seguridad de dos metros en todos los accesos, que tienen una capacidad de 80 personas. Después habrá 20 personas vacunándose y otras tantas esperando. En un principio está previsto guardar un cuarto de hora para esperar a posibles reacciones adversas y medio hora si se trata de personas con antecedentes. La previsión contempla la administración de dosis a 40 personas por hora y línea, lo que hace, 800 a la hora y esas 7.000 al día. “Dependerá de la cantidad de vacunas que lleguen, por eso hay que tener paciencia, ya que todos los ciudadanos serán vacunados”.

Por otro lado, Salamanca ha recibido esta semana un total de 14.040 dosis de la vacuna Pfizer, la que se va a administrar en el ‘Sánchez Paraíso’. Sumadas a las que ya estaban disponibles, hay un total de 16.644 dosis de Pfizer. Además se cuenta con más de 7.000 de AstraZeneca y alrededor de 700 de Moderna.

Los horarios de vacunación serán de 10.00 a 14.00 horas por la mañana y de 15.00 a 20.00 horas por la tarde. Las personas incluidas en el rango de edad mayor de 80 años deben acudir el día y hora que les corresponda en función de su año de nacimiento. Esta información se facilitará por todos los canales disponibles, medios de comunicación, redes sociales y carteles informativos.

Los convocados deberán acudir al Multiusos Sánchez Paraíso con su DNI y su tarjeta sanitaria. No deben vacunarse las personas que hayan pasado la Covid-19 en los últimos seis meses, que tengan antecedente de trasplantes, diálisis o enfermedades oncológicas en tratamiento activo. Las personas que no puedan acudir a este llamamiento serán avisadas posteriormente para poder vacunarse al igual que todo su grupo de edad, por lo que no es necesario que se pongan en contacto con su Centro de Salud.