Coronavirus en Castilla y León: Toque de queda del 6 de abril

Las temperaturas siguen estables en Castilla y León con frías mañanas y soleadas tardes, a la espera de que bajen los termómetros al final de la semana.

Resumen 5 de abril

Los nuevos contagios por Covid-19 continúan al alza en Castilla y León, que en la última jornada registró 215 casos. Son menos que ayer domingo, cuando anotó 320, pero 70 más que hace una semana, y siempre con la cautela de que se trata de un dato que se arrastra del fin de semana, cuando las cifras suelen ser inferiores a las del resto de la semana. Por lo que respecta a los fallecidos, los hospitales registran seis muertes más, con un acumulado de 5.587 defunciones. Ninguna se corresponde con personas residentes, que desde el pasado 31 de marzo -último día en se que facilitaron datos oficiales- no han sumado ningún deceso, aunque la pandemia se ha cobrado la vida de 2.955 personas de estos centros. Por lo que respecta a las altas, hubo once nuevas, para un total de 28.088 pacientes a lo largo del último año. De los 215 nuevos casos de la enfermedad Covid-19 registrados hoy, 210 tienen diagnóstico el día previo, y elevan la cifra de contagiados en la Comunidad a 219.128 personas, de las que 212.328 se han diagnosticado con pruebas de infección activa. Por lo que respecta a los brotes, se mantiene la tendencia. Hay 216 activos, seis menos que ayer, con 1.252 casos vinculados. De acuerdo con los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, las seis muertes notificadas hoy se registraron en los hospitales de Valladolid, Zamora y Salamanca, a razón de dos en cada uno, con lo que cierran sus cifras de finados con 1.119, 420 y 826, en cada caso. En el resto de centros no hubo que lamentar muertes, con lo que sus cifras se mantienen en las 337 de Ávila; 684 de Burgos; 1.130 de León; 434 de Palencia; 357 de Segovia; y 280 de Soria. Por lo que respecta a los nuevos contagios, las cifras se volvieron a concentrar en las provincias de Burgos, con 71, Valladolid y Segovia, con 35 y 36, en cada caso. Por su parte Palencia sumó 22 infecciones más, que en le caso de León fueron 16 y en el de Ávila, 14. Soria sumó sólo once, por encima de las seis de Salamanca y las cuatro de Zamora. Con estas cifras, el número total de infectados asciende a 219.128, de los que 212.328 fueron confirmados mediante pruebas diagnósticas de infección activa. La cifra global de positivos alcanza los 48.871 en Valladolid; 38.167 en León; 32.658 en Burgos; 30.608 en Salamanca; 18.351 en Palencia; 16.184 en Segovia; 12.830 en Zamora; 12.091 en Ávila; y 9.368 en Soria.

Además, la Junta de Castilla y León acordó limitar la actividad en el interior de bares y restaurantes y salas de juego y apuestas en 21 municipios de siete provincias de la Comunidad, entre ellos las capitales de Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. Tras un Consejo de Gobierno extraordinario y telemático, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, explicó que se trata de medidas excepcionales que afecta a las localidades con una incidencia acumulada a 14 días de más de 150 casos por cada 100.000 habitantes. Este régimen afectará a las localidades de Burgos, Medina de Pomar, Briviesca y Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos; en Palencia, a la capital, Cervera de Pisuerga, Aguilar de Campóo, Villamuriel de Cerrato y Venta de Baños; en la de León, a Villablino y La Pola de Gordón; en Salamanca, a la capital, Villamayor, Santa Marta de Tormes y Carbajosa de la Sagrada; en la de Segovia, a la capital, Riaza y El Espinar; en la de Soria, a la capital y a EL Burgo de Osma; y en la de Valladolid, a Valladolid y Tudela de Duero.