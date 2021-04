Bridgestone y Endesa ponen en marcha en Burgos uno de los proyectos de autoconsumo punteros en España

Bridgestone y Endesa acaban de firmar un acuerdo para poner en marcha un proyecto de energía solar en cubierta que será una de las instalaciones de autoconsumo más relevantes de España. Y será en la planta que la primera compañía tiene en Burgos, donde se instalarán más de 20.500 panales solares en la cubierta de las instalaciones.

Un proyecto que implica una inversión de más de cinco millones de euros y que contará con una superficie total de paneles de más de 40.000 metros cuadrados, equivalentes a más de cinco campos de fútbol y que supone, aproximadamente, la tercera parte del área total de la fábrica.

Se prevé que la instalación se inicie en los próximos meses y se espera que esté en funcionamiento a finales del primer semestre de 2022. De esta manera la fábrica burgalesa servirá de referente al resto de plantas que están estudiando instalaciones similares en el futuro, como parte de la estrategia de sostenibilidad del Grupo Bridgestone que tiene el objetivo de ser carbono neutral para 2050 y reducir sus emisiones de CO2 en un 50 por ciento para 2030.

Gracias a estos paneles, el 14 por ciento de la energía eléctrica que consume la planta se va a obtener del sol, con la finalidad de promover el autoconsumo minimizando su impacto tanto en el medio ambiente como en la red eléctrica y será capaz de producir lo que se denomina energía de KM0. Asimismo, permitirá que, en algunos momentos del verano, la totalidad de las máquinas que operan en la planta van a estar alimentadas por energía solar.

Para el director de la planta, Javier Juárez, la elección de Burgos “es un orgullo ya que va a permitir a la planta consumir energía cien por cien renovable, y además generándolo con recursos propios”.

“Cada día, nos encontramos más con que las empresas no sólo buscan soluciones con las que puedan mejorar su eficiencia energética, sino que quieren ir más allá y demostrar además un firme compromiso con la sostenibilidad, como es Bridgestone. Para nosotros, desde Endesa X, es un orgullo acompañarlos en este viaje hacia la descarbonización, e intentamos facilitarle todo el proceso poniendo a su disposición multitud de soluciones. En el caso de autoconsumo fotovoltaico, nos encargamos de todo y ofrecemos soluciones no solo llave en mano, sino también buscamos la mejor fórmula para que la inversión inicial no sea una barrera, invirtiendo nosotros”, ha afirmado Álvaro Otaolaurruchi, Director de B2B de Endesa X.

Bridgestone ha contratado el proyecto bajo la modalidad de arrendamiento a 15 años, en el cual no debe realizar inversión inicial en la instalación. Endesa X se encarga de toda la gestión del proyecto de principio a fin, desde la tramitación inicial hasta la puesta en marcha, incluyendo el mantenimiento durante la vida del contrato.