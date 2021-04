“La vacuna de AstraZeneca es seguro y yo mismo me la voy a poner cuando me corresponda. Hay que vacunarse”. Así lo aseguró la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, en el programa de Onda Cero “Más de Uno”, dirigido por Carlos Alsina.

Durante su intervención aseguró que no se han saltado la estrategia nacional de vacunación ni se ha hecho nada raro después de escuchar las críticas de Carmen Calvo por la decisión. “Yo no he cambiado la manera de vacunar , simplemente he organizado la manera de vacunar y he dado prudencia a tener una decisión tomada en el Interterritorial”, reiteró Verónica Casado, en paralización a la vacunación durante la jornada de este miércoles en Castilla y León.

Asimismo, indicó que con la suspensión de la vacunación con AstraZeneca “no se han saltado la estrategia de vacunación nacional” y cuenta que cuando se enteró de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) iba a hacer un anuncio sobre la vacuna, se reunió con su equipo y analizaron el tema: “teníamos a más de 8.000 personas citadas con la vacunación y en ese momento me planteé qué hacer...”, y consideramos que “lo más prudente que el principio de prudencia debía estar por encima de todas las cosas”.

La consejera añadió que en todo momento informó a la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, de “las dudas” que tienen sobre la vacuna de AstraZeneca. Y es que, aunque garantizó su seguridad “se ha descubierto, al extenderla a tanta población, un efecto secundario que no estaba descrito en la primera fase, pero de una manera muy rara”. La consejera subrayó que “teniendo en cuenta que las personas mayores de 60 años podemos tener más riesgo de mortalidad por coronavirus, nos tienen que proteger más”.

Sobre por qué se ha decido que no se administre la vacuna a menores de 60 en España si la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que la vacuna de AstraZeneca es segura, Verónica Casado explica que “tiene que ver con la mortalidad; queremos vacunar al sector de población más vulnerable, que es a partir de 60 años y poco a poco ir avanzando en sectores de población”.

La responobre qué ocurre con las personas menores de 60 años que ya hayan recibido una dosis de AstraZeneca, la consejera de Sanidad dice que “a lo largo de este mes, tenemos que tener un posicionamiento de la Comisión de Salud Pública sobre lo que hacer”.

Por último, Verónica Casado explicó que hay tres hipótesis sobre lo que hacer, aunque no hay un criterio científico claro: dejar una dosis de AstraZeneca, poner la segunda dosis pero alargarla en el tiempo o combinar vacunas.