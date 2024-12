La jueza recuerda al hermano de Pedro Sánchez que "sea quien sea" está obligado a declarar como investigado

La jueza que investiga a David Sánchez recuerda al hermano del presidente del Gobierno que cualquier persona, "sea quien sea y se dedique a lo que se dedique", desde "delincuentes habituales" hasta "profesionales de cualquier ámbito" deben declarar como investigados cuando se le atribuyen hechos "que puedan ser constitutivos de relevancia penal". Así se pronuncia la magistrada Beatriz Biedma -que investiga a David Azagra, nombre artístico del hermano de Pedro Sánchez por delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude fiscal- en la resolución en la que confirma su citación como imputado el próximo día 9 de enero, cuando también declarará como investigado el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Cuando se interpone una denuncia o querella contra alguien y se admite a trámite, recalca, "lo habitual es que se cite a declarar al investigado".

De momento, la defensa del hermano del jefe del Ejecutivo ha solicitado que se retrasen los interrogatorios previstos para el 10 de enero porque le coincide con un juicio en Cáceres por otro procedimiento.

En ese escrito, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz muestra su sorpresa por el hecho de que la Fiscalía haya cerrado filas con David Sánchez hasta el punto de que haya sido el Ministerio Público el que ha recurrido esa citación argumentando que la instructora no ha detallado los "comportamientos de trascendencia penal" que atribuye a David Sánchez. Para la magistrada, resulta "absolutamente extraordinario" que se recurra una citación de investigados "y menos aún por quien no ostenta la defensa letrada de los mismos". De forma irónica, señala que los argumentos de la Fiscalía "han resultado muy acertados a las defensas", en la medida en que se han adherido al mismo, pese a que ninguna de ellas -recalca- "ha recurrido expresamente el auto".

Biedma replica a la Fiscalía que "en todas y cada una de las resoluciones" que ha dictado (desde la apertura de diligencias a la admisión de la querella o los autos en los que acordó la intervención de correos electrónicos) "se han ido determinando detalladamente los hechos investigados" y la supuesta participación de los imputados en los mismos "de forma detallada".

En esas resoluciones, recuerda, "no solamente se detallan los hechos, sino que se determina expresamente el cargo ocupado por cada uno de los investigados y su concreta participación en el procedimiento de creación" del puesto de trabajo investigado, el de coordinador de conservatorios de la Diputación de Badajoz, y en su modificación posterior a responsable de la Oficina de Artes Escénicas.

La instructora pone de relieve que en esta fase del proceso penal "el objeto de la instrucción es mutable y no puede quedar anclado a los hechos inicialmente denunciados", en este caso por Manos Limpias (que dio así origen al procedimiento). Por tanto, explica, la pretensión de la Fiscalía es "impropia en la fase procesal en la que nos encontramos". De hecho, añade, "no entiende esta juzgadora cómo puede afirmarse" por parte de la Fiscalía que "no hay en la causa ni por remisión a otras actuaciones previas una singularización de comportamientos con trascendencia penal" de los investigados.

"Ninguna indefensión se ha causado a los investigados", se defiende, puesto que todos ellos "han tenido y tienen puntual conocimiento de todo lo instruido, pudiendo acceder al procedimiento en su totalidad, incluidos los correos electrónicos analizados"

Y pone de relieve que la instrucción se puso en marcha al considerar que en la denuncia de Manos Limpias se narraban unos hechos "que pueden ser constitutivos de infracción penal". Entre ellos recuerda, que David Sánchez "percibe un sueldo público sin realizar las funciones esenciales del cargo para el que fue designado, concretamente" y que una de sus funciones esenciales, "y que al parecer no ejerce", es la dirección de la orquesta sinfónica, "aportándose diversas publicaciones donde dicha función es desempeñada por otras personas". En esa misma línea, el colectivo de funcionarios denunciaba también que no asistía a su puesto de trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz, "salvo en contadas

ocasiones", sin que hubiese solicitado el teletrabajo. Del mismo modo, añade, el colectivo denunciante ponía de manifiesto que trasladó su residencia a Elvas (Portugal) para "ahorrarse el pago de los impuestos en España" (de hecho se apuntaba que no pagó el IRPF ni el Impuesto de Patrimonio en 2021 y 2022) y que su patrimonio sumaba dos millones de euros, que tildaba de "desproporcionado" con su sueldo. No obstante, posteriormente un informe de la Agencia Tributaria descarta la existencia de delito fiscal y recientemente, tras la información remitida por el BBVA, la UCO atribuye el incremento patrimonial de 1,4 millones en acciones a un error (al confundir el valor de las acciones con el número de las mismas).

Biedma hace hincapié en que, como puso de relieve en sus resoluciones, tras el análisis de la documentación remitida por la Diputación de Badajoz (especificando las funciones inherentes a su cargo) "no se ha podido especificar con detalle en qué concretas actividades ha intervenido" David Sánchez ni "en qué consiste exactamente su trabajo". Y es que, destaca, en cuanto a la actividad de dirección de orquesta la misma solo se produjo en seis ocasiones entre enero de 2018 y enero de 2020. Y respecto al programa "Ópera Joven", pese a que resultó "fundamental" para cambiar la nomenclatura del puesto de trabajo, únicamente se realizaron cuatro producciones entre 2019 y 2023 (con una o dos representaciones cada una) y un "viaje didáctico" vinculado a otro producción en junio de este mismo año.

La magistrada hace también referencia a las dudas que genera la creación de su puesto de trabajo en 2017, dado que en la propuesta inicial del área de Cultura de la Diputación de Badajoz de octubre de 2016 "no se hacía mención alguna a la creación de un puesto de alta dirección para coordinar las actividades de los dos conservatorios", hasta el punto de que el propio presidente de la Diputación "habría mostrado el parecer de que la propuesta de personal es excesiva". Pese a todo, seis días más tarde, un alto cargo de Cultura propuso la creación de ese puesto de alta dirección (pese a que el responsable de uno de los dos conservatorios dejó claro que, aunque el puesto era "de agradecer", existían "otras necesidades imprescindibles".

Por otro lado, Biedma se refiere al informe de la UCO y al "anexo relativo a cada uno de los investigados" que incluye, "donde se contiene el estudio de sus correos y se incorpora el contenido de los relevantes para el objeto de este procedimiento". Estos correos, subraya, "han sido examinados en su integridad" antes de decidir "qué personas deben declarar como investigados".

En el escrito en el que se adhería al recurso de la Fiscalía, la defensa de David Sánchez califica su citación de "estrategia elíptica de desgaste político" de Pedro Sánchez y niega que su puesto de trabajo se creara por su condición de hermano del ahora presidente del Gobierno cuando en esas fechas este "había tocado fondo" en el PSOE "sin expectativa razonable de ostentar un cargo relevante".