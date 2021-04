UGT exige a la patronal abordar la ley de teletrabajo en la negociación colectiva

El sindicato UGT solicitó a la patronal CEOE Castilla y León que se aborde la Ley de Trabajo a Distancia o del teletrabajo en la negociación colecctiva. Así lo indicó la vicesecretaria general de UGT Confederal, Cristina Antoñanzas, durante una jornada celebrada en la sede del Consejo Económico y Social (CES), en Valladolid y aseguró que esta medida debería servir de “paraguas” para sectores y empresas.

Con motivo de su participación en lel encuentro “¡¿Estamos preparados?!”, organizada por UGT Castilla y León para abordar los nuevos retos, las tendencias del empleo y las relaciones laborales, Antoñanzas reiteró esta necesidad y recordó que algunas Comunidades Autónomas o federaciones sectoriales de empresarios ya trabajan para ajustar el nuevo marco regulatorio a sus ámbitos. “Tienen que dejar de protestar y de mirar hacia otro lado para esos acuerdos sirvan de paraguas para bajar esa negociación a niveles inferiores”, subrayó.

Antoñanzas explicó que la pandemia de la Covid-19 obligó a muchas personas a salir de sus centros de trabajo para desarrollar su labor en sus hogares. “Es una ley que deja muchas cuestiones a la negociación colectiva para abordar las condiciones concretas de los trabajadores, que deben estar recogidas en los convenios colectivos”, explicó

La responsable sindical indicó que hay sectores como la banca y grandes empresas de telecomunicaciones que ya tenían regulado el teletrabajo, por lo que ahora disponen de un año para adaptarse a las nuevas regulaciones acordadas el año pasado. También, precisó que algunas Comunidades Autónomas y patronales sectoriales ya han empezado la negociación sobre el teletrabajo, informa Ical.

La jornada destinada a los jóvenes también sirvió para abordar la futura Ley para la Garantía de los Derechos Laborales de las Personas dedicadas al Reparto en el Ámbito de Plataformas Digitales, comúnmente llamada Ley “Rider”.

En este sentido, la vicesecretaria general de UGT Confederal consideró que la norma, acordada por los sindicatos y las empresas en el marco del Diálogo Social, que se quedó “corta” ya que solo se centra en las plataformas digitales de reparto, pese a que la plataformas existen en todos los sectores de actividad del mercado laboral.

Asmismo, aseguró que las plataformas precarizan las condiciones laborales de los trabajadores y, por lo tanto, apuntó que es un “desafío” como sindicato de abordar relaciones laborales que no están en un centro de trabajo, que es lo habitual y facilita la acción sindical. En todo caso, precisó que UGT lleva más de cuatro años en el ámbito de las plataformas digitales e incluso cuenta con un mapa de las existentes en España.

La celebración de la jornada también sirvió para presentar la “Guía Laboral” elaborada por la organización juvenil del sindicato RUGE-Revolución Ugetista, que es un compendio legislativo y de contenidos básicos para delegados sindicales. El objetivo es que los represenantes de los trabajadores en cada empresa cuentan con un libro de consulta para resolver las dudas que les asalten ante las situaciones laborales.

El portavoz RUGE-Revolución Ugetista, Eduardo Magaldi, apuntó que una de las guías más demandadas, que se reeditan cada poco tiempo, es la que aborda las prácticas no laborales y que incluye la labor de los becarios en las empresas bajo fórmulas como práctica no laboral, práctica laboral, contrato de formación y contrato en prácticas. “La gente joven cuando está en el ámbito educativo no ha recibido ningún tipo de formación sobre el mercado laboral y los derechos laborales. Por lo tanto, entran como becarios y supone su primera entrada al mercado laboral, con muchas dudas sobre los derechos que les amparan o si tienen que cobrar o no”, expuso.

Por su parte, la secretaria para la Igualdad y Juventud de UGT Castilla y León, Ana Martín, valoró la celebración de una jornada destinada a los jóvenes por que son los que, principalmente, sufren la situación de la crisis de la pandemia, al igual que ocurrió en la recesión de 2008. “Por el hecho de ser jóvenes, tienen los peores contratos y las peores situaciones en el ámbito laboral”, sentenció.