Calvo, sobre el reparto de fondos europeos: “Esto no va de cuánto me toca sino de un plan estratégico de España”

El reparto de los fondos europeos sigue trayendo cola. Castilla y León denuncia el agravia comparativo respecto a otros territorios cuando lo que va a recibir no se corresponde con lo que debería percibir. El propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, apuntaba ayer en un foro económico en Madrid que son necesarios criterios “claros, objetivos, transparentes” en la distribución, dando a entender que esto no se está produciendo y que para Castilla y León el reparto no ha sido justo.

Además, apuntaba que si se hubiesen aplicado, por ejemplo, los criterios del modelo de financiación autonómica, Castilla y León recibiría más apoyo tanto con el fondo extraordinario no reembolsable como con el anunciado de 7.000 millones, y eso que la mayoría de regiones apuestan por un cambio del modelo actual que consideran insuficiente y perjudicial.

Preguntada por esta cuestión durante la visita que ha realizado este jueves a Valladolid, donde ha recorrido el Museo Nacional de Escultura, la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, contestaba a Fernández Mañueco respecto al reparto de los fondos Nueva Generación de la UE que “esto no va de cuánto dinero me corresponde, sino de un plan estratégico de España”.

“Lo importante -continuaba- son los proyectos que convienen para tu territorio y lo que estos son capaces de movilizar”, decía, mientras apuntaba que para ello se requiere gestión, expedientes y papel. “Se necesita de una política en serio”, afirmaba, en un dardo al Gobierno regional.

Calvo explicaba que el Gobierno de Sánchez es consciente del problema demográfico de Castilla y León, y de los desequilibrios entre el mundo urbano y el rural, pero insistía en que su objetivo es velar por la igualdad de derechos y expectativas en todas las autonomías y afrontar la diversidad de sus retos.

Y respecto al envejecimiento, otro de los criterios que penaliza a Castilla y León, la vicepresidenta recordaba que también son conscientes de este problema y que la semana pasada llegaron a la Comunidad, 30 millones solo para dependencia. “Un dato “récord”, destacaba Calvo, mientras defendía también el millón de vacunas remitidas a la Castilla y León ya o los 900 millones de euros que se destinaron a esta autonomía para proteger la salud de la población durante la pandemia así como las partidas de los Presupuestos Generales del Estado para despoblación y la dependencia.

GRAF5052. VALLADOLID, 15/04/2021.-La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo (2i), visita el Museo Nacional de Escultura de Valladolid junto al delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo (i); el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez (d) y la directora del Museo, María Bolaños. EFE/ R. Garcia.

Apuesta por la juventud

Por otra parte, Calvo mostraba su preocupación por la marcha de gente joven de la Comunidad y apostaba por hacer “un esfuerzo enorme” con los 2.100 millones aprobados para políticas activas en el último Consejo de Ministros. Una partida, decía, dirigida al plan de empleo joven que debe ayudar a que este colectivo “se quede en una tierra tan importante para entender la identidad de España”. “Los jóvenes deben percibir que hay futuro y perspectivas aceptables y apetecibles en Castilla y León”, apuntaba.

Además, lla vicepresidenta Calvo destacaba la importancia y la necesidad de que la sociedad perciba más entusiasmo por su futuro, que siga vacunándose y que confíe en la ciencia, pero también que sepa que España “dispone de recursos propios y de la UE, de los que han adelantado 27.000 millones para arrostrar un futuro inminente y salir de la crisis sanitaria”.

“Debemos enfilar la ultima parte de la pandemia de forma leal, coordinada y buscando el interés general siempre. Los ciudadanos entienden quienes somos ideológicamente cada uno pero esperan de nosotros que tengamos una capacidad importante de coordinación y unidad para terminar lo que queda de la pandemia y trasladar tranquilidad en el futuro”, finalizaba.