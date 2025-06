Bus gratuito para luchar contra la despoblación y unir a Castilla y León

Castilla y León es pionera en muchas cosas. Pero no se conforma y quiere ser potenciando los servicios para mejorar la calidad de vida de todos los castellanos y leoneses. Tras liderar la atención sanitaria y de las personas dependientes, y de contar con uno de los mejores sistemas educativos de toda Europa. Ahora se ha marcado el reto de ser los primeros en ofrecer transporte gratuito en toda la comunidad. Para ello está poniendo en marcha la tarjeta «BUSCyL», que estará «totalmente operativa» el 31 de octubre. Es decir, todos los empadronados en Castilla y León podrán viajar gratis en todas las líneas de las que es titular la Junta. Así lo destaca el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, quien busca un hueco en su apretada agenda para atender a LA RAZÓN y ofrecer las claves de esta pionera herramienta.

Al respecto, quiere dejar claro que «no es una ocurrencia», sino que los numerosos gobiernos del Partido Popular llevan años impulsando iniciativas para ofrecer el mejor transporte posible. Sanz Merino recuerda que ya hace 20 años se puso en marcha el éxitoso, copiado y galardonado «Transporte a la Demanda», que después ha completado con el bono gratuito a la demanda, para favorecer a los vecinos del medio rural. Y el último proyecto es la gratuidad del transporte metropolitano en las cinco ciudades más grandes. «Y el paso lógico y último es que el transporte en toda la comunidad sea gratuito», con el objetivo de «luchar contra la despoblación, propiciando más empadronamientos en sus lugares de residencia; potenciar la cohesión y equilibrio territorial; favorecer la igualdad de oportunidades; e, incluso, eliminar viajes en vehículos particulares, lo que es un factor de sostenibilidad y contribuye a la descarbonización».

Pasos y plazos

«Poner en marcha este ambicioso proyecto es complicado», reconoce Sanz Merino, ya que conectar los casi 5.000 núcleos de población y organizar las 2.628 rutas, «en una verdadera tela de araña muy tupida» que es la comunidad «no es fácil», pero ya está todo preparado para que se lleve a cabo, bajo el control del Centro de Transporte, con sede en León.

El consejero explica que «desde el 1 de junio los menores de 15 años ya pueden solicitar la tarjeta "BUSCyL", en la web que va a tener vigencia hasta el 31 de diciembre. Para ellos el transporte comenzará a ser gratuito a partir del 1 de julio».

«El resto de usuarios empadronados la van a poder pedir a partir del 1 de julio, y para los que ya tienen la del transporte metropolitano la podrán utilizar desde el 1 de septiembre. Y los que no están en estas zonas, lo vamos a hacer de forma gradual, con un plazo máximo del 31 de octubre», añade.

Además, Sanz Merino se muestra optimista con la aceptación de la tarjeta, como demuestra que en menos de dos semanas desde que los menores pueden pedirla, son más de 8.000 las solicitudes que ha recibido la Junta.

El consejero de Movilidad destaca que el modelo por el que apuesta el Ejecutivo autonómico es el de mantener todos los servicios «cuesten lo que cueste». Pero está chocando contra un muro, que es el Ministerio de Transportes que «tiene un criterio empresarial y solo quiere quedarse con las líneas que son rentables, en vez de atender a las personas y sus necesidades», señala. Por ello Sanz Merino indica que «hemos decidido no esperar al Ministerio para mejorar el servicio, y creo que hemos dado con la tecla».

Al respecto, lamenta que el Gobierno de España no quiera afrontar el tema, «a pesar de que 11 Comunidades Autónomas le hayamos pedido un Conferencia Sectorial, que es el foro para tratarlo, pero lleva dos años sin convocarse, por lo que tenemos la sensación de que no quieren escucharnos, y es una pena».

Pero el Ministerio acusa a Castilla y León de no solicitar las ayudas al transporte, algo que el consejero explica que «la aportación del Estado supone un 9 por ciento de lo que nos cuesta, y suele llegar con retraso con lo que la tenemos que anticipar. Además nuestra apuesta en el segundo semestre es impulsar la gratuidad del transporte en todo el territorio, y por ello no hemos pedida las ayudas. Eso sí los usuarios de Castilla y León no van a notar nada no solicitar ese 9 por ciento de ayudas».

Por último, el consejero se refiere a un tema candente como es la eliminación de paradas de Alta Velocidad en la línea Madrid-Galicia. Al respecto, Sanz Merino asegura que la medida «es un misil a la zona de flotación de la España rural».

También recuerda que esas estaciones de Alta Velocidad Ferroviaria se instalaron porque «se estimaba necesario que se diera ese servicio a esas zonas, y de forma unilateral, como lo hace todo el Gobierno, y solo por petición de un alcalde -el de Vigo-, se han decidido eliminar, a pesar de que el AVE es una herramienta fundamental para luchar contra la despoblación. Por ello no estamos de acuedo y hemos hecho llegar nuestro malestar».

Por último, el consejero lamenta que Renfe defienda la decisión diciendo que tienen comprometidos muchos viajes, «como para no, todos sabemos que Galicia es una zona vacacional muy importante para la España de interior, pero este y todos los años. Por eso creo que hacer esta lectura de esta medida, por lo menos es ventajista», concluye.