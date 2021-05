El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha alertado de que este sábado por la noche acaba el estado de alarma, no la pandemia. En este sentido, ha augurado que “centenares de personas van a infectarse en la Comunidad”, por lo que ha reclamado “extremar la prudencia”.

”Esta noche acaba el estado de alarma, NO la pandemia Centenares de personas van a infectarse en nuestra CCAA Muchos acabarán en nuestros hospitales Alguno acabará en la UCI”, ha manifestado Igea en su perfil personal de la red social Twitter.

”Extremen la prudencia. Eviten las multitudes y los espacios cerrados. Mantengan la mascarilla. Cuídense”, ha aconsejado el vicepresidente, quien ha incluido en el tuit un cuadro con los indicadores de riesgo que figuran en el portal de transparencia de la Junta.

Además, Igea ya ha vaticinado un “trasvase de la incidencia” de Comunidades Autónomas vecinas, principalmente en relación a País Vasco y Madrid, una vez que el próximo domingo decaiga el cierre perimetral de Castilla y León al quedar sin efecto el estado de alarma desde las 00.00 horas del domingo.

Asimismo, ha recordado que caen también los posibles confinamientos, el toque de queda, las limitación de reuniones y aforos en iglesias, que “quedan suspendidas” al entender que no existe ninguna seguridad jurídica. En estos momentos, informó de que la incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes es de 175 casos en Castilla y León, pero en la autonomía vasca alcanza los 478 y en Madrid, los 329. “Lo más probable es que se produzca ese trasvase de la incidencia, al incrementarse la movilidad; esto se traducirá en un incremento previsible de la incidencia”, ha insistido el vicepresidente, quien, por este motivo, llamó al conjunto de la sociedad “a mantener la prudencia y precaución en la medida de lo posible”.

En este sentido, ha afirmado que la Junta podría confinar municipios, entidades locales y edificios, pero aseguró que no se lo plantean en este momento. “Ya vimos que era altamente difícil. No tuvo incidencia y no repetiremos los errores”, espetó Igea, quien recordó que en poblaciones del alfoz de las capitales se provocó incluso un problema de abastecimiento. “Si tomas decisiones, mal; si no las tomas, mal también. Es una tomadura de pelo. Unos señores mayores de edad nos van a estar tomando el pelo”, ha reiterado, en sus críticas hacia el Gobierno y en especial hacia el delegado en la Comunidad, Javier Izquierdo. Dada la cercanía con el País Vasco, respondió que la Junta no puede confinar Burgos y no hacerlo con Soria, Ávila o Segovia. “El Gobierno de España es responsable de que esto ocurra”, ha reprochado el vicepresidente de Castilla y León.

Igea argumentó que estos datos se producen en un momento en el que la situación sanitaria de la Comunidad “continúa con un descenso lento pero continuado de la incidencia”. Además de las cifras a 14 días, aportó la de una semana, que se encuentra en 80 por cada 100.000 habitantes. Importante es el descenso, añadió, en mayores de 65 años gracias a la vacunación: este colectivo cuenta con una incidencia, a siete días, de 50 casos (un 37 por ciento menos que la del conjunto de la población).