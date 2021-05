El exfutbolista y exentrenador de fútbol Vicente del Bosque, y la ganadora de 16 medallas en los Juegos Paralímpicos, Purificación Santamarta, han protagonizado este martes la primera cita de los “Diálogos en la Catedral de Burgos, donde han conversado sobre el poder educativo del deporte ysu implicación en el ámbito social, pero también sobre salud y espiritualidad.

“Estoy convencido de que el deporte tiene un enorme poder educativo. Tenemos que aprovecharlo, sacarle la máxima sustancia a ese poder que tiene”, decía Del Bosque, mientras que Santamarta aseguraba que el deporte es “bueno” para los niños porque les ayuda a formarse, aprender a trabajar en equipo y les entretiene.

En este sentido, el también ex jugador y técnico del Real Madrid apuntaba que le “duele” cuando se educa a las personas para “no admitir la derrota” y afirmaba que se nos debería educar no solo a “saber ganar” sino también perder.

Durante este encuentro ambos ponentes, acompañados por el decano de la Facultad de Teología y encargado de moderar la charla, José Luis Cabria, explicaron cómo se iniciaron en el mundo del deporte, recordando sus primeros años y lo que supuso para ellos. La atleta burgalesa, Puri Santamarta, quien sufrió un glaucoma congénito y a los ocho años perdió la visión por completo, explicó que comenzó a practicar deporte en la escuela, lo que le permitió llevar una vida más activa.

“La integración de los ciegos es difícil porque la gente nos tiene miedo. Si tienen resto visual cero es muy difícil la integración porque no ven para correr por el patio”, indicaba a preguntas del moderador sobre la integración social gracias al deporte.

Representar a un país

El moderador quiso saber también qué había supuesto para ambos ponentes representar a su país por medio del deporte, y cómo se vivía ese “peso”. Santamarta, como representante de España en los Juegos Paralímpicos, decía que lo había vivido con “mucha emoción y responsabilidad”. Dos emociones con las que coincidió Del Bosque. “Aunque no nos lo creamos, todo el mundo necesita referentes, y qué mejor que sea considerado un buen ejemplo para los demás”, señalaba.

Por último, ambos deportistas contaron cómo fue para ellos decir adiós a sus carreras, y si esto les afectó. “Lo dejé cuando ya me sentía fuera de contexto, cuando no me apetecía ir a la pista. Hice bien la transición”, decía Santamarta, mientras que Del Bosque, que se ha retirado en dos ocasiones, una como jugador y otra como entrenador, aseguraba que lo importante en estos casos es “pensarlo con anticipación” y estar convencido de hacerlo.

Este encuentro estuvo promovido por la Facultad de Teología del Norte de España, en su sede de Burgos, y se enmarca dentro de los actos programados con motivo del VIII Centenario de la Catedral de Burgos.

La charla de hoy versó sobre la conocida expresión latina ‘Mens sana in corpore sano: deporte, salud y espiritualidad’, y los ponentes reflexionaron no solo sobre el deporte y su implicación en la salud, sino también sobre la espiritualidad, la retirada y la responsabilidad social.