La Semana de Cine de Medina del Campo (Valladolid) alcanza su récord de participación con más de 4.000 cortos

La Semana de Cine de la localidad vallisoletana de Medina del Campo (Secimi) afronta su 34 edición, que se celebrará del 28 mayo al 5 de junio en un año en el que la incertidumbre generada por la pandemia del coronavirus no ha frenado el impulso de contar historias en las pantallas. Así, la convocatoria anual de cortometrajes se ha saldado con la participación de récord de más de 4.000 películas recibidas: 1.713 aspirantes al Certamen Nacional, de las que competirán 28; 2.219 al Certamen Internacional, con 14 seleccionadas; y 117 al Certamen de Videoclips, donde concursarán 15. A todas ellas se suman otros 16 trabajos en la sección paralela La Otra Mirada, 14 en el apartado de Castilla y León y 7 en Fantasmedina.

En el Certamen Nacional cabe destaca que 23 de los 28 seleccionados en la carrera por el Roel se estrenarán en Medina, donde iniciarán su periplo por distintos festivales. Además, el Certamen Internacional permitirá comprobar el rumbo que toma el corto en todo el mundo, con producciones y coproducciones de Ghana, China, Corea del Sur, Egipto, Irán, Qatar, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Alemania, Francia y Bélgica. Entre ellos figuran el nominado a los Oscar The Letter Room, de Elvira Lind, y el ganador de la Palma de Oro de Cannes I Am Afraid to Forget Your Name, de Sameh Alaa.

Con la vista puesta también en las producciones más cercanas, el cortometraje de Castilla y León ocupa un destacado lugar en esta edición. El apartado reservado a películas rodadas y producidas en la Comunidad y de autores nacidos o vinculados a ella exhibirá 14 títulos, de los que cinco compiten también en el 29º Certamen Nacional, como lo harán otros dos no incluidos en el bloque regional pero integrantes de la Sección Oficial.

La vista panorámica del género del corto en el ámbito nacional e internacional se completará con un resumen de lo más sobresaliente del último año en el campo del largometraje. Comenzará por todo lo alto, en la misma gala inaugural, con el que arrasó en los últimos Premios del Cine Europeo y se llevó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa: la tragicomedia ‘Otra ronda’, del danés Thomas Vinterberg, uno de los fundadores del movimiento Dogma 95.

Ciclos

Los ciclos de largometrajes de la 34 Secimi se extienden desde la programación previa, que arrancará el miércoles 19 de mayo, hasta la conclusión del certamen. El bloque dedicado a conmemorar aniversarios significativos en la historia del cine recordará los centenarios de Luis García Berlanga (con la proyección de ‘El verdugo’) y Fernando Fernán Gómez (con ‘El viaje a ninguna parte’); los bicentenarios de dos escritores con obras míticas llevadas a la pantalla: Gustave Flaubert (‘Madame Bovary’, de Vincente Minnelli) y Fiódor Dostoievski (‘Crimen y castigo’, de Josef von Sternberg); y el cincuentenario del estreno de ‘La naranja mecánica’, de Stanley Kubrick. La indeleble huella de Berlanga en el cine español se plasmará también en el ciclo La Biblioteca, donde se pasarán otros tres títulos imprescindibles de su filmografía: ‘Los Jueves, milagro’, ‘¡Bienvenido, Mister Marsall!’ y ‘La vaquilla’.

En las fechas centrales del festival se sucederán una serie de títulos destacados del cine internacional reciente. Cosecha Dorada reúne cinco películas avaladas en distintos certámenes. ‘Here We Are’, de Nig Bergman, le valió a Shai Avivi el premio al Mejor Actor en la pasada edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. ‘El profesor de persa’, del ucraniano Vadim Perelman, se alzó con el Premio José Salcedo al Mejor Montaje en la Seminci y el Gran Premio del Público del Festival de Cine Europeo de Sevilla. ‘Martin Eden’, de Pietro Marcello, fue Giraldillo de Oro en Sevilla, Copa Volpi al Mejor actor para Luca Marinelli en Venecia, Mejor Guion Adaptado en los David di Donatello y candidato a la Mejor Película Europea en los Goya. ‘Nuevo orden’, de Michel Franco, obtuvo el León de Plata y Leoncino d’Oro de Venecia y se convirtió en Mejor Película Latinoamericana de los José María Forqué. Siervos, de Ivan Ostrochovsky?, convirtió al realizador eslovaco en Mejor director (ex aequo) del festival de Valladolid.

Otra cosecha dorada, nacional en este caso, podrá verse en la XIV Muestra de Cine Español, integrada por dos películas de debutantes en el largo que han dado la campanada con sus óperas primas y otra de un director de largo recorrido. Las primeras acapararon, entre otros reconocimientos, siete premios goya: Las niñas, de Pilar Palomero, triunfó como Mejor película, Mejor Dirección Novel, Mejor Guion Original y Mejor Dirección de Fotografía, y Ane, de David Pérez Sañudo, se llevó los reconocimientos de la Academia al Mejor Guion Adaptado, Mejor Actriz Protagonista (Patricia López Arnaiz) y Mejor Actriz Revelación (Jone Laspiur). La tercera propuesta de este ciclo es la flamante El olvido que seremos, de Fernando Trueba, que fue nominada por Colombia a Mejor Película Extranjera de los Oscar y seleccionada en el festival de Cannes.

Santiago Segura

El colofón a la selección de largometrajes llegará el 6 de junio con una de las películas del Roel de Honor de la 33 Secimi, Santiago Segura. “Padre no hay más”, que uno despedirá la edición como una de las proyecciones especiales al aire libre.

Además, el festival incorpora a su galería del Roel de Honor al actor Antonio Resines por su dilatada y fructífera carrera. El intérprete cántabro recibirá la máxima distinción del festival como reconocimiento a una trayectoria que supera las 120 películas y una treintena de series de televisión, y en la que destaca el premio Goya por su papel protagonista en ‘La buena estrella’, dirigida por Ricardo Franco. Por su parte, el realizador burgalés David Pérez Sañudo será galardonado como Director del Siglo XXI, tras haber triunfado con su primera película, “Ane”, que se alzaba con tres premios Goya.

Otros dos intérpretes ya asentados en el cine español serán reconocidos por los trabajos realizados hasta el momento y por el prometedor futuro que tienen ante sí. Susana Abaitua será nombrada Actriz del Siglo XXI, después de conseguir en dos ocasiones el Roel a la mejor interpretación femenina en la Semana de Medina (por “Tight”, de Coté Soler; y por ‘Ferrotipos’, de Nüll García) y participar en películas como “Bon Appétit” (David Pinillos), “Stockholm” (Rodrigo Sorogoyen), “Viaje alrededor del cuarto de una madre” (Celia Rico), “Desde la sombra” (Félix Viscarret) o ‘Loco por ella’ (Dani de la Orden). En esta última comparte protagonismo con Álvaro Cervantes, que recibirá en esta edición el reconocimiento como Actor del Siglo XXI.

Además, la distinción a personas que han mantenido un vínculo especial con el festival, el Campo de Azur, se convertirá este año en un homenaje póstumo al escultor vallisoletano Eduardo Cuadrado. Durante la gala de inauguración se reconocerá el apoyo brindado por el artista vallisoletano, fallecido este mismo año y autor de la escultura situada a las puertas del Auditorio Municipal, creada para la celebración del veinticinco aniversario de la Semana, y de los Roeles que acreditan los triunfos en Medina.