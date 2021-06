La OSCyL aborda un repertorio español con obras de Ramón Carnicer, Joaquín Turina y el “Concierto de Aranjuez”

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) ofrecerá esta semana, del jueves 3 al sábado 5 de junio, los tres conciertos del Abono 17 de Primavera con un programa completamente español, dirigido por Oliver Díaz, director musical del Teatro de la Zarzuela de 2015 a 2019, que abordará un programa compuesto por obras de Ramón Carnicer, Joaquín Turina y el afamado “Concierto de Aranjuez” de Joaquín Rodrigo, que contará con la participación a la guitarra del riojano Pablo Sáinz-Villegas, aclamado por la prensa internacional y embajador de la cultura española en el mundo.

La propuesta forma parte del programa de conciertos del Abono de Primavera – Temporada 2020-21 de la OSCyL, con tres conciertos correspondientes al Abono 17, a las 19.30 horas en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes. En esta ocasión, los conciertos estarán dedicados a la memoria del compositor y director Cristóbal Halffter, fallecido recientemente y estrechamente ligado a la OSCyL.

La “Obertura para El Barbero de Sevilla” de Ramón Carnicer (1789-1855) será la encargada de abrir los conciertos de esta semana, con un marcado carácter español, a través de tres obras de compositores de diferentes épocas, pero con raíces muy comunes y que trasladarán con la música hacia el sur del país. Una obra que ya interpretó la OSCyL en la temporada 1994-95, bajo la dirección de Max Bragado.

El director de orquesta Óliver Díaz

La segunda obra del repertorio será el “Concierto de Aranjuez, para guitarra y orquesta” de Joaquín Rodrigo (1901-1999), interpretado en seis ocasiones por la OSCyL, siendo la última en la temporada 2015-16 bajo la dirección de Carlos Garcés y con Bertrand Piétu a la guitarra. El concierto, escrito en 1939 a partir de un encargo informal del guitarrista Regino Sainz de la Maza, se estrenó un año después, en 1940, en el Palau de la Música Catalana y goza de un lenguaje guitarrístico lleno de rasgos melódicos y armónicos que dirigen hacia el sur de la península y conectan directamente con el flamenco, a través de la experiencia sensorial de pasear por los jardines del Palacio de Aranjuez.

En esta ocasión, será el riojano Pablo Sainz-Villegas el encargado de poner sonido a la guitarra en esta obra universal de la música española, como ya hiciese con la OSCyL en la temporada 2013-14, en aquella ocasión con Clemens Schuldt en el podio. Aclamado por la prensa, Sainz-Villegas se ha convertido en un embajador de la cultura española en el mundo, tocando en más de 40 países con orquestas de referencia internacional como la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de San Francisco, la Tonhalle de Zúrich, la Filarmónica de Israel y la Orquesta Nacional de España.

El guitarrista Pablo Sáinz-Villegas

La tercera obra será la “Sinfonía Sevillana, op. 23″ de Joaquín Turina (1882-1949), ganadora del primer premio del Concurso de composición del Gran Casino de San Sebastián en 1920 y estrenada en esa ciudad en noviembre del mismo año. Unos meses después, en primavera de 1921, la Orquesta Sinfónica de Madrid la interpretó con gran éxito en el Teatro Real. De nuevo una inspiración musical que trasladará hasta la ciudad de Sevilla, a sus calles y al río Guadalquivir, a través de una obra dividida en tres partes, cada una de ellas marcada por una danza: sevillanas al principio, garrotín en la parte central y farruca al final. Esta obra ha sido interpretada por la OSCyL en cinco ocasiones, la última de ellas en la temporada 2015-16 con Vicente Alberola como director.

Óliver Díaz, que llevará la batuta en este programa, cursó estudios de piano en el Peabody Conservatory of the John Hopkins University y fue premiado con la prestigiosa beca ‘Bruno Walter’ de dirección de orquesta para estudiar en la Juilliard School of Music con maestros de la talla de Otto Werner Mueller, Charles Dutoit o Yuri Temirkanov.

El aforo previsto para cada concierto en el Centro Cultural Miguel Delibes es de 463 localidades, lo que supone el 27 por ciento del total de la Sala Sinfónica Jesús López Cobos, establecido dentro del protocolo de seguridad actual para los conciertos de la OSCyL que recoge el uso obligatorio de la mascarilla, el respeto de la distancia de seguridad y la ocupación de la butaca asignada en la correspondiente localidad. Además, al acceder a la sala se tomará la temperatura y será obligatorio el uso de gel hidroalcohólico.

Las entradas para los conciertos, con precios en función de la zona, oscilan entre los 10 euros y los 30 euros. Se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.centroculturalmigueldelibes.com y www.oscyl.com