Toda la información de Castilla y León: Jueves 10 de junio

8:00 Calor, calor y más calor en Castilla y León

El calor y las altas temperaturas siguen siendo protagonistas en Castilla y León una jornada más en la que los termómetros volverán a superar los 30 grados.

Resumen 9 de junio

Castilla y León no registró ningún fallecido por Covid-19 por segunda jornada consecutiva y declaró 198 nuevos positivos, frente a los 195 de ayer. Hace una semana, se contabilizaron 250 nuevos infectados y hubo que lamentar dos decesos, lo que constata la buena evolución de la pandemia. Los nuevos casos se concentran en Burgos, 54; Valladolid, 43; León, 37; y Zamora, 26, aunque también hay diez nuevos infectados en Ávila y Segovia, en ambos casos; nueve en Palencia; ocho en Salamanca; y uno en Soria. Las últimas 24 horas se confirmaron 180 positivos. Con estos datos, el número total de infectados en la Comunidad, ya asciende a 237.107, de los que 230.307 fueron confirmados mediante pruebas diagnósticas de infección activa. Valladolid, León, Burgos y Salamanca acogen el grueso de los contagiados, con 52.569, 41.238, 36.823 y 32.529. Asimismo, hay 19.550 en Palencia; 17.701 en Segovia; 13.701 en Zamora; 12.980 en Ávila; y 9.956 en Soria. El número total de fallecidos por la pandemia en hospitales, se mantiene en 5.766. La vallisoletana es la provincia con mayor número de fallecidos desde el inicio de la pandemia, hasta alcanzar los 1.170 decesos, mientras que León se contiene con 1.154 y Burgos, 713. Tras la víctima mortal de las últimas 24 horas, la única de la Comunidad, Palencia asciende a 451. También, siguen como el domingo Salamanca, con 839 notificados, Zamora, con 436, Segovia, con 370, y Soria, con 288. El brotes activos se elevaron ligeramente, hasta los 244 con 1.398 casos vinculados, frente a los 237 de ayer con 1.361. Hay 58 brotes en Valladolid (322 casos vinculados); 44 en León (233); 42 en Burgos (213); 24 en Salamanca (102); 22 en Ávila (138); 17 en Palencia (152); 16 en Zamora (87); 15 en Segovia (102), y seis en Soria (49).

Por otra parte, las Cortes de Castilla y León han aprobado una proposición no de ley en la que PP, CS, Por Ávila y Vos se han posicionado en contra de los posibles indultos a los políticos independentistas condenados en el denominado “procés catalán”, que sí han defendido los procuradores del PSOE, Podemos y la no adscrita -ex de Cs- María Montero, mientras que el representante de la UPL ha preferido no votar en señal de protesta. Con esta votación, realizada por llamamiento de los 81 procuradores por petición del PP, el Pleno ha concluido envuelto en un tono de reproches y descalificaciones mutuas entre detractores y partidarios de los indultos, hasta el punto que varios parlamentarios que han votado tanto sí (Vox y Cs) como no (PSOE) a la iniciativa han manifestado hacerlo “por España”. Más explícito ha sido en el momento de la votación el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien ha gritado que votaba “no”, pero que “los felones y los traidores al pueblo español” eran quienes habían defendido esta iniciativa.