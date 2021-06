Castilla y León, primera región que rechaza los indultos al “procés”

El parlamento de Castilla y León es el primero de España que ha dado luz verde a una iniciativa que muestra su rechazo a los indultos que pretende llevar a cabo el Gobierno de España a los políticos independentistas catalanes condenados por sedición y malversación de fondos públicos.

En pleno debate social y político sobre un polémico perdón que ha sido rechazado también por el Tribunal Supremo y ante el cual Pedro Sánchez hace caso omiso para cumplir con su pacto secreto con los separatistas que le auparon a la Presidencia del Gobierno mientras alega que lo hace por el bien de España, las Cortes han dado luz verde a una proposición no de ley impulsada por el PP que pide al presidente que no conceda dichos indultos.

Una iniciativa que ha sido aprobada con los votos de los procuradores del PP, Ciudadanos,, Por Ávila y Vox , mientras que PSOE, Podemos y la ex procuradora de Ciudadanos y ahora no adscrita María Montero, votaban en contra defendiendo las bondades de los indultos, y el representante de la UPL ha preferido no votar en señal de protesta.

Respecto al voto favor de los indultos por parte de esta última, María Montero, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, se mostraba bastante crítico a la par que decepcionado. “Que alguien que se presentó con la lista de Ciudadanos vote a favor de los indultos es lo más repugnante que he visto en política”. ha escrito en su perfil personal de la red social Twitter.

Con esta votación, realizada por llamamiento de los 81 procuradores por petición del PP, finalizaba una intensa sesión plenaria envuelta reproches y descalificaciones mutuas entre detractores y partidarios de los indultos, hasta el punto que varios parlamentarios que han votado tanto sí como no a la iniciativa han manifestado hacerlo “por España”.