Maroto: “Es muy difícil que un socialista en Castilla y León se trague el sapo de ver a Tudanca votando a favor de los indultos solo para que Sánchez no le riña”

El portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, aseguró que es “muy difícil” para un socialista de Castilla y León “tragarse el sapo” de ver a su líder, a Luis Tudanca, “votando a favor de los indultos sólo para que Sánchez no le riña”. Maroto, que firmó contra la concesión de los indultos a los políticos del Procés en la sede del PP de Segovia, defendió que en el PSOE “manda Sánchez y sólo Sánchez”, así que el que protesta “se va a casa” porque “es la regla del juego del Sanchismo y por eso está pasando lo que está pasando”.

Javier Maroto, que compareció junto al secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, y la presidenta del PP de Segovia, Paloma Sanz, afirmó que “muchos socialistas indicarán con su firma”, en la campaña del PP, que “el voto de Tudanca les ha sonrojado y les ha avergonzado”.

El dirigente popular subrayó que “lo socialistas de buena fe, porque es legítimo ser socialista”, ven como sus líderes quieren que se traguen “un sapo” como es “ver que al señor Tudanca se le ocurre votar a favor de que se indulte a los golpistas. Eso no tiene precedentes”.

El portavoz del PP en el Senado señaló que es “vergonzoso” para todos los castellanos y leoneses y todos los españoles ver cómo “Sánchez se ha cargado el alma del socialismo” y el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, sea el protagonista de “un acto de cobardía sin precedentes”, al estar de acuerdo con los indultos, únicamente para que “no le riña su jefe”.

En el lado contrario de la balanza, Javier Maroto situó, al igual que hizo Francisco Vázquez, “la valentía de presidente de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco”, por ser “el primero también en esto”, para mostrar cuál es “el signo y el contenido de la ideología socialista después de Sánchez. Maroto reiteró que lo que sucedió ayer en las Cortes Regionales fue “un acto de cobardía sin precedentes de Luis Tudanca” al preferir decir qué está de acuerdo con los indultos antes de le riña su jefe Sánchez.

Para Javier Maroto, la cobardía de Tudanca solo es comparable con la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ni siquiera permitió que se pudiera votar los indultos en el Parlamento de esa Comunidad Autónoma, subrayó. “Sánchez está actuando contra la ley, contra los tribunales, los españoles y los socialistas que sin duda están en contra de lo que dice y de lo que hace pero no pueden ir a la concentración de Colón del próximo domingo porque socialista que vean allí socialista que pierde el cargo”, declaró.

“Esta situación tiene un punto cómico”, añadió Maroto, al ver cómo Sánchez pide compresión. “Que entendamos que o indulta a los golpistas, a sus socios, o pierde su puesto de trabajo, que lo echan de Moncloa”. Según el dirigente popular, lo que no entiende el presidente del Gobierno es que confunde el significado de la palabra comprensión con sumisión. “Quiere que no olvidemos de que en campaña prometió no indultar nunca a los golpistas y que seamos sumisos y bajemos la cabeza como él”.

Abandonar “la social-democracia y podemizarse”

Por su parte, Francisco Vázquez lamentó que el PSOE en el Gobierno de España “ha decidido abandonar la social-democracia y podemizarse”. “El voto vergonzante del PSOE de Castilla y León ayer en las Cortes fue decir SI a los indultos”, ha asegurado Vázquez, a la vez que ha dicho que el PPCyL estará presente en la manifestación del próximo domingo en Madrid, afirmando que “estaremos con todos los españoles, en contra de la concesión de esos indultos”.

En cuanto a la recogida de firmas, Paloma Sanz explicó que desde el PP de Segovia se han instalado mesas en San Cristóbal de Segovia, La Lastrilla, Espirdo, Abades, Fuenterrebollo, El Espinar o San Miguel de Bernuy, entre otros municipios. Y en los próximos días se instalarán también en Carbonero el Mayor, Cantalejo o Collado Hermoso, además, está previsto que el PP lleve a cabo en Segovia capital una recogida de firmas con la instalación de una mesa el próximo domingo en la Avenida del Acueducto.

Mesa para firmar contra los indultos del procés

Por ello, hizo un llamamiento a todos los segovianos “de cualquier ideología pero que estén a favor de la Constitución y de la justicia como el Partido Popular, a que pasen a firmar su rechazo a estos indultos”. En este sentido ha dicho que “Sánchez está dispuesto a pagar el precio político que se precie a beneficio propio con el patrimonio de todos los españoles, contra la ley, contra su propia palabra y a favor de quienes sólo han tratado de someter a la sociedad a su chantaje”.

Manifestación de Colón

Por otra parte, Francisco Vázquez, confirmó que estará, juntos con más representantes regionales y de las diferentes provincias, en la concentración prevista este domingo 13 de junio en la madrileña plaza del Colón. Vázquez sostuvo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado una decisión en contra de “los españoles y de muchos socialistas”, según se reflejan en las encuestas, personas que están a favor de “la Justicia y del Bien Común”.

El número 2 del PP de Castilla y León criticó con dureza al secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, con “su voto vergonzante” al decir “sí a los indultos” en el Pleno de las Cortes, que aprobó, con los votos en contra de PSOE y Podemos, una Proposición no de Ley para exigir al Gobierno de España la no concesión del indulto a los políticos independentistas catalanes condenados por sedición y malversación de fondos públicos en octubre de 2019.