El Plan de Crecimiento Innovador impulsa la competitividad de las empresas rurales

El Plan de Crecimiento Innovador para pymes y midcaps de Castilla y León, que se desarrolla en colaboración con Empresa Familiar de Castilla y León y Sodical y con el apoyo financiero del Banco Europeo de Inversiones, ha formalizado hasta el momento 55 proyectos de crecimiento por valor de 113,1 millones de euros, lo que ha supuesto una inversión de 374,5 millones, así como la creación de 2.629 empleos y el mantenimiento de 9.827 puestos de trabajo, según informan fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda.

El Plan se dirige a financiar los proyectos de inversión de empresas de Castilla y León comprometidas con la innovación, con capacidad de crecimiento estructural del 5 por ciento en términos de facturación, inversión, internacionalización y capacidad productiva, y con una potencialidad de creación de empleo del 5 por ciento durante cuatro años.

Actualmente, cuenta con una dotación de 120 millones de euros, que se ampliarán hasta los 200 millones a lo largo de la presente legislatura. Próximamente se firmará con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) un nuevo contrato por 32,1 millones de euros, quedando pendientes de formalizar otros 57,9 millones ya autorizados por el BEI, lo que permitirá superará el objetivo de incrementar los fondos del plan en la presente legislatura hasta alcanzar los 200 millones.

De esta manera se facilita a las empresas de Castilla y León el acceso a instrumentos financieros en condiciones competitivas y preferentes, con el objeto de que puedan desarrollar diferentes líneas de actuación, como la formación de sus recursos humanos, la innovación tecnológica y en la gestión productiva o el programa dual de formación y empleo, así como el acceso al programa de retorno de talento.

Este programa impulsa el desarrollo de proyectos en el mundo rural, donde se han formalizado un 63,6 por ciento de los proyectos financiados. Respecto al empleo, el 54,2 por ciento de los proyectos tiene carácter rural y la inversión inducida en los proyectos rurales supone el 55,7 por ciento del total. Desde la Junta apuntan que este Plan de Crecimiento está respondiendo al impulso del desarrollo local y rural.

Por sectores, el agroalimentario es el más beneficiado con un 40,52 por ciento del total del importe financiado con cargo al plan. En este sentido, el programa de Crecimiento Innovador está ayudando al desarrollo del anclaje territorial de la población, ya que incide directamente sobre el sector primario de actividad con un especial peso en la economía de la Comunidad.

El Plan de Crecimiento Innovador fue puesto en marcha en junio de 2017 y renovado en 2020, con el objetivo de financiar los planes de crecimiento de pymes y midcaps de la región, así como para facilitar el aumento de la dimensión de las empresas de la región en torno a los ejes de competitividad, innovación e internacionalización, al tiempo que favorecer la creación de empleo, la diversificación productiva, la reindustrialización y el reequilibrio territorial, con especial atención a las áreas rurales de la Comunidad.

Blasgon

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, visitaba este viernes Blasgon, una empresa burgalesa perteneciente al sector de la construcción especializada en el desarrollo de infraestructuras civiles y edificación industrial y de referencia en obra pública y privada en la Comunidad, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Se trata de una empresa de tradición familiar, con más de 50 años, que cuenta con Clasificación de Contratista del Estado y que desarrolla obras y servicios en España, Perú y Colombia.

Su actividad se centra en edificación industrial, carreteras, urbanizaciones, movimiento de tierras, puentes, edificación, obras hidráulicas, viales y pistas, instalaciones mecánicas, obras especiales, conservación y mantenimiento de inmuebles.

Blasgon está certificada por un Sistema de Gestión de calidad, un sistema de Gestión Medio Ambiental y certificada en Gestión de Seguridad y Salud laboral, así como un sistema de Certificación de Gestión antisoborno. Asimismo, desde 2020 también cuenta con el sello de Pyme Innovadora.

Destacan proyectos innovadores en los que ha participado como el Proyecto LICITIA, el Proyecto APOFIS y acaba de finalizar el proyecto LIFEREFIBRE: este proyecto cuanta con un alto valor ecológico, ya que aprovecha los residuos generados por la obsolescencia y finalización de la vida útil de los aerogeneradores, consiguiendo un material de fibra para ser usado como material de pavimentación de carreteras.