Igea anuncia un aumento de los recursos destinados a Cooperación para el Desarrollo en los próximos Presupuestos de Castilla y León

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, anunció que la Junta de Castilla y León incrementará notablemente en el presupuesto del próximo año el gasto en Ayuda Oficial al Desarrollo para pasar de los 1,84 euros por habitante del año 2019, lo que supuso un montante 4,4 millones de euros, a 4,62 euros, que es la media del conjunto autonómico.

Así lo indicó durante la presentación del informe “La Salud en la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria” realizado por Médicos del Mundo y medicusmundi, aseguró que es necesario avanzar en un compromiso de legislatura y, de cara al próximo año, alcanzar, como mínimo que la aportación media en Castilla y León se sitúe en 4,62 euros.

Además, Igea recordó que en el IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo, actualmente en elaboración, se entiende que todas las intervenciones de desarrollo deben buscar garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, corrigiendo desigualdades y las prácticas discriminatorias que obstaculizan el desarrollo de los individuos y de los pueblos.

Para el Gobierno regional, abordar las intervenciones de desarrollo desde un enfoque en derechos supone abordar las causas estructurales, centrarnos tanto en los resultados como en los procesos, que permitan abordar las brechas sociales que marcan la desigualdad y la exclusión, y que impiden el ejercicio pleno de los derechos. De esta forma se da prioridad a las necesidades de los grupos más pobres, vulnerables y desfavorecidos.

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior -en concreto, desde el Servicio de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Dirección General de Acción Exterior- se trabaja en la aplicación de políticas públicas y apoyo a los proyectos que buscan la garantía de derechos fundamentales. Tales derechos fundamentales, además del derecho a la salud que ha centrado el acto de hoy, son los derechos al agua potable y el saneamiento; a la Alimentación; a la Educación; a la vivienda digna; a medios de vida adecuados y suficientes para la subsistencia.

Apoyo al derecho humano a la salud y acción humanitaria

Dentro de las convocatorias que el Gobierno autonómico habilita cada año, debe apuntarse que los proyectos dirigidos a garantizar el derecho a la salud no han sido numerosos. No obstante, de los recursos públicos destinados a este ámbito específico, la Junta aportó 475.555 euros en 2019 -el 13,34 por ciento de la Ayuda Oficial al Desarrollo destinada a cooperación económica no rembolsable-, y 288.661 euros en 2020 –el 7,78 por ciento de lo destinado en cooperación económica no reembolsable-, en proyectos principalmente dirigidos a África Subsahariana y a materias de salud básica y salud sexual y reproductiva.

En lo que se refiere a la acción humanitaria, la Junta de Castilla y León destina anualmente en torno a 200.000 euros dirigidos a unas cinco o seis intervenciones que llevan a cabo entidades especializadas en acción humanitaria y cuya finalidad es abordar crisis cronificadas, como la de los campamentos de refugiados o atender las emergencias derivadas de desastres naturales o conflictos armados. El porcentaje destinado a Ayuda humanitaria se sitúa en los dos últimos años en el 4,73 por ciento de la Ayuda Oficial al Desarrollo de la Junta de Castilla y León.

Las intervenciones humanitarias de la Junta de Castilla y León focalizan su atención en la dotación de alimentos, la dotación de kits higiénicos sanitarios, el acceso a agua potable, el apoyo psicosocial a víctimas de violencia en el caso de población desplazada o refugiada y el apoyo educativo en campos de refugiados. En 2020 estas intervenciones se vieron reforzadas con acciones específicas para prevenir la propagación de la COVID-19 en los contestos humanitarios.

La variedad de proyectos dirigidos de modo específico al acceso a la salud, cuyas intervenciones han sido subvencionadas, abarcan distintos aspectos sanitarios: provisión de servicios de salud materno y neonatal por medio de las nuevas tecnologías; compra de equipamientos para telemedicina con ecógrafos portátiles; formación de profesionales en el uso de equipos portátiles, ecografía/ultrasonido móvil; campañas médicas en zonas remotas; formación a agentes de salud comunitarios sobre salud materna y neonatal; visitas domiciliarias y apoyo psicosocial respecto de la salud reproductiva, salud materna y prenatal; asistencia a víctimas de violencia de género en la red de atención primaria de salud; establecer protocolos de atención sanitaria a víctimas de violencia; formación de profesionales en la atención a víctimas de violencia de género; capacitar a profesionales para asesoramiento sobre salud sexual y reproductiva a jóvenes; campañas de concienciación a jóvenes de la calle, jóvenes que ejercen la prostitución, etc.; campañas de diagnóstico VIH en las escuela; campañas escolares sobre buenas prácticas de higiene y de alimentación por medio del juego, el teatro, el clown; rehabilitación de las unidades de emergencias de varios hospitales rurales; y dotación de equipos técnicos para atender emergencias en zonas remotas de países empobrecidos, tales como como desfibriladores, un electrocardiógrafo, un aparato de ventilación mecánica transportable, con monitores de signos vitales.

Por su parte, el coordinador de Médicos del Mundo en Castilla y León, Pedro Campuzano, resaltó que la cooperación descentralizada que realizan tanto la Junta de Castilla y León como las administraciones locales de la Comunidad está muy bien valorada y tiene un papel fundamental en la lucha contra las desigualdades a nivel global, por lo que reclamó un incremento de estas partidas de Ayuda Oficial al Desarrollo hasta alcanzar el compromiso del 0,7 por ciento de la Renta Nacional Bruta, objetivo del que Castilla y León todavía está bastante lejos, ya que el compromiso de esta legislatura es alcanzar el 0,4 por ciento.

A su vez, indicó que Castilla y León ocupa la decimotercera posición en el ranking autonómico, con 1,84 euros, muy lejos de los 22,05 euros de País Vasco, que ocupa la primera posición, pero también a mucha distancia de Navarra (14,37 euros), Galicia (7,71 euros), Andalucía (6,80 euros), Valencia (5,72 euros) o La Rioja (4,92 euros). Por detrás de Castilla y León solo se sitúan Murcia (0,02 euros), Canarias (0,44 euros), Madrid (0,60 euros) y Castilla-La Mancha (1,39 euros).

Además, Campuzano destacó que la cooperación en materia de salud tiene un buen enfoque por parte de la Junta, dado que se encuentra alineada con los objetivos de la Agenda 2030 y representa el 9 por ciento con respecto a la Ayuda Oficial al Desarrollo, bastante por encima de la media nacional y cerca del 12 por ciento fijado como objetivo.