“Las mariposas no viven solo un día”, un canto a la vida “sin clichés sociales ni ataduras morales”

La periodista soriana Loli Escribano (Valladolid, 1971) interrumpe de nuevo en el panorama de la literatura con una nueva novela: ‘Las mariposas no viven solo un día’, un canto a la vida, que invita a afrontarla “sin clichés sociales, sin ataduras y disfrutándola”.

Escribano adentra al lector a través del realismo mágico en el mundo de Candela, una mujer que transita por la vida con la fragilidad de una mariposa y con siete vidas como los gatos y que se erige para vivir la vida siendo ella misma, con las normas y valores que a ella le hacen feliz.

“Cuando nacemos no tenemos que tener la vida organizada sino aprender a ser uno mismo y no dejarnos condicionar por lo establecido. Deberíamos disfrutar de la vida siendo uno mismo y con coherencia, es decir, que lo que pensemos y lo que decimos sea lo mismo. No deberíamos dejarnos llevar por lo que está bien o mal visto”, reflexiona, para señalar que a la vida Candela no llegó para sufrir.

La protagonista es una mujer, según Escribano, que relata su vida en primera persona desde que tiene memoria hasta el tiempo presente que es ya anciana, y cuenta su evolución personal y cómo le han influenciado las diferentes personas que ha conocido en su trayectoria vita.

A Candela, según la periodista, “la vida le viene grande” y su reto es que esto desaparezca, algo que logra liberándose de las imposiciones sociales, siendo feliz, y afrontado la vida según sus necesidades y su manera de ser. “Ella se identifica consigo misma, a pesar de que se crío con personas con una fuerte personalidad. Ella se busca a sí misma como ser humano”, destaca, para agregar que se queda con la gente que le aporta o le añade y no con la que le resta.

La escritora ha tardado alrededor de un año en escribir su cuarta novela, con la que más “cómoda se ha sentido”, ya que se ha liberado de condicionantes y ha expresado aquello que realmente quiere decir. Con ‘Las mariposas no viven un solo día’ la periodista ha volcado toda su creatividad y ha “dado rienda suelta a su imaginación”.

Tras el costumbrismo de sus dos primeras novelas, “El cráneo del imbécil” (2009) y “No tiren piedras” (2013), se inició en el realismo mágico con “Lo que nadie ve” (2015).

Periodista y redactora de Cadena Ser Soria en los últimos 27 años, ha compaginado su profesión con su amor por la literatura con la que experimenta otras vidas y otra forma de ordenar las palabras.

“Las mariposas no viven solo un día” será presentada en la próxima edición de Expoesía, que se celebrará en Soria del 1 al 8 de agosto y se podrá adquirir en librerías a partir del 15 de julio.