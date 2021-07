Igea alerta del terremoto político que nacerá en la “España desaprovechada”

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha alertado este lunes del “terremoto político” que se puede producir en las comunidades de la denominada España vaciada “o España desaprovechada” -como la califica- ya que cada vez se sienten menos queridas en el sistema política español.

Igea ha participado este lunes en Soria en la apertura del encuentro “Diálogos para el Día después”, organizado por el Centro Internacional Antonio Machado de Soria, la Universidad Politécnica de Madrid y el Día Después, para analizar y reflexionar de forma sosegada y propositiva sobre la actual encrucijada histórica.

“No es sólo un problema de sostenimiento financiero, sino de nuestro sistema político, que está generando muchísima desafección. Lo vemos en Soria, en León, en Ávila. Está provocando un terremoto político cuyas dimensiones todavía no conocemos pero que puede ser grande. Ya ocurrió en Inglaterra con el brexit”, ha recalcado a preguntas de los periodistas.

Igea ha asegurado que hay un problema afectivo en el que comunidades como Castilla y León empiezan a sentir que no cuentan en el sistema político español, y “siempre estamos hablando de lo mismo, de las mismas personas y territorios”.

“Esa situación puede generar un terremoto político que haga que se cuestione la gobernabilidad del Parlamento”, ha advertido.

Igea ha declarado a los periodistas que el “terrible” año y medio sufrido en la Comunidad ha servido para entender que vivimos en un mundo globalizado, “donde una enfermedad en la otra parte del mundo de pronto se convirtió en un problema en el Universo”.

En este sentido, ha apuntado que se ha puesto de manifiesto que es necesario la colaboración de todos los países y también ha obligado a la reflexión, como la que se ha abierto en Soria esta semana en estas jornadas, sobre si el modelo político y social es el conveniente para el mundo en que vivimos.

“Si algo nos ha enseñado la pandemia es que no podemos seguir haciendo la política como la estamos haciendo. Tenemos que cambiar, es obligatorio que todos hagamos un ejercicio de autocrítica, porque no existe ni existirá cambio si no somos capaces todos de plantear a los ciudadanos modelos distintos”, ha declarado.

A preguntas de los periodistas, Igea ha asegurado que los “sueños” de la Junta suelen ser parecidos a los que el Gobierno de España ha plasmado en el documento “España 2050”, pero lo que es diferente es la manera de “encontrar el camino para llegar hasta ello y en eso consiste la política”.

“España tiene que plantearse muchas cosas sobre su gobernanza política y tiene que entender que lo que ocurre en Castilla y León, o en Castilla-La Mancha, o en Aragón, lo que se llama la España despoblada o vaciada, aunque a mí me gusta más hablar de la España desaprovechada, es el problema esencial político para nuestra Nación”, ha resaltado.

Igea ha apuntado que así lo dice el último barómetro publicado que apunta como principal problema la despoblación y el segundo, el paro en la Comunidad.

Por su parte, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha asegurado que es necesario un cambio de modelo, desde la concentración de población en grandes ciudades, a las pequeñas ciudades e intermedias, lo que permitirá luchar contra la despoblación.

El director del Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid, Carlos Mataix, ha señalado que se hablará en estas jornadas de algo fundamental para marcar un futuro mejor como es el diálogo como la mejor vía para unir personas y proyectos diferentes y generar inteligencias colectivas, que ayuden a entender que seguimos en una crisis “y tenemos la oportunidad y capacidad de anticiparnos y construir una sociedad mejor”.EFE