Presidente de Gobierno ha de ser quien desprecie la ley

Ya no se sabe que semana es de más sobresalto. Esta recibe los últimos acontecimientos del viernes pasado donde la presidenta de la Comunidad de Madrid visita al presidente del Gobierno, y además de los asuntos propios de Madrid, como es lógico, le reclama muy seriamente volver a la Constitución por la deriva que está fomentando, y rompiendo la convivencia que nos trajo la plena reconciliación, la constitución y la paz , que todos los españoles nos quisimos dar hace más de cuarenta años, conducido todo ello magistralmente por el Rey Juan Carlos y cuyo excepcional legado nos pertenece a todos. Y también pertenece a las futuras generaciones. Por tanto nadie puede arrebatárnoslo, y menos que nadie el presidente del Gobierno.

Al día siguiente el presidente del Gobierno provoca una crisis de Gobierno de mucho calado, sin dar explicaciones a sus más fieles y tampoco anteverse a tocar ministros de su socio de gobierno pues, si no, no dura un minuto. Con ello además pretender hacer olvidar, sin conseguirlo, lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid le dijo el día antes, pues es lo que piensa la mayoría de la gente sensata y por supuesto independientemente de ideologías, como quedó demostrado en las elecciones de Madrid.

Un presidente de Gobierno nunca ha de actuar así. Comenzamos la semana y estalla una auténtica llamada a la libertad en Cuba. El Gobierno, tarde y compungido, dice por boca del presidente que aquello no es democracia aunque otros miembros del Gobierno como la vicepresidenta económica, se niega a llamarlo dictadura al igual que su jefe de filas, y dice además que " no es productivo calificar o poner etiqueta a las cosas y que no aporta valor añadido estar discutiendo las etiquetas” - me pregunto si es muy productivo y tiene mucho valor añadido el desprecio a la vida, el crimen y el encarcelamiento de la libertad de las personas... una vileza... -, y otras ministras contestar criticando a la oposición y que la culpa es del embargo económico y el bloqueo que no permite disponer de jeringuillas.

Una esquizofrenia comunista, ese régimen condenado junto al nazismo por el parlamento europeo. El presidente del Gobierno no desautorizar a sus ministras inmediatamente y cómplice por tanto de una inmoral calificación de una situación tan grave y criminal , pues hay ya una persona que ha muerto , la corresponsal de ABC detenida , otros periodistas también y la desaparición y detención de cientos de personas. Un presidente de Gobierno nunca actúa de esta manera tan ignominiosa y cobarde. Recuerda esta opresión dictatorial a la que se sufre aunque de forma " democrática " y muy sofisticada para salvar lo más evidente, Cataluña, cuando sabes y te enteras de lo que no sale en los medios, cuando no se es libre para decir o pensar lo que quieres, cuando estas señalado, cuando hay fronteras interiores con la excusa de la pandemia , cuando se adoctrina a tus hijos en el colegio como hacía Goebels o Stalin , y no se les permite hablar su lengua, cuando sientes la presión de las instituciones para abrir un negocio, cuando vives bajo la bota de la imposición xenofoba ..... esto también hoy en España.

Nos desayunamos acto seguido con la sentencia del Tribunal Constitucional, declarando ilegal el primer estado de alarma pues se aprovecha para actuar despóticamente y sin dar cuenta al parlamento. Esto es de una gravedad superlativa y el Gobierno encima enfadarse, decir con desparpajo pueril que ha salvado cuatrocientas cincuenta mil vidas, habiendo provocado tanta negligencia delictiva, y dice que los jueces hacen oposición al gobierno, respeta pero no comparte la sentencia, y nos enteramos que la vicepresidenta que acaba de dejar el Gobierno

presiona a una de las magistradas para que vote en contra y el mismo presidente del Gobierno hace lo propio, presionando al Presidente del Tribunal Constitucional. Ni en Venezuela. Eso es una ilegitimidad y una prevaricación y un presidente de Gobierno nunca puede hacer eso . Es impresentable y delictivo. De nuevo Europa asombrada en tiempo real con tal retorcimiento de la ley, de la constitución y de la democracia.

Mientras, la Generalidad ganando tiempo para buscar por la vía prevaricadora el aval de los golpistas cuando es ilegal y el presidente del Gobierno no oponerse, dejar hacer y cómplice de una ilegalidad palmaria. Eso jamás lo hace un presidente de Gobierno.

Además se quiere dotar a la Generalidad de 12.500 millones de euros, de todos los españoles pero al resto de españoles nada. Eso no lo hace jamás una persona intachable que además preside un gobierno. Los españoles son todos iguales ante la ley.

Mientras, en el País Vasco se quiere elevar al constitucional por los jueces el que en los ayuntamientos se este impidiendo hablar español. Un presidente de Gobierno desautoriza e impide, sin que tengan que ser los jueces, al gobierno vasco y le exige inmediatamente anular esas disposiciones.

Que el ministro cesado haya escondido casi cuatro decenas de maletas en Barajas, de la vicepresidenta de un país declarado recientemente criminal por la ONU, y engañando España a los socios europeos incumpliendo los tratados y que también haya admitido subvenciones millonarias a una empresa aeronáutica de ese país en una trama oscura y delictiva, es algo que el Presidente del Gobierno es obviamente responsable directamente por mucho que quiera disimular.

Así mismo cuando en junio el Presidente del Gobierno abría los brazos a Inglaterra en Fitur y poco después nos libraba de las mascarillas, para tapar los indultos ilegales según el Tribunal Supremo, nos entra por tan irresponsable negligencia el virus delta, desde ese país, no permitiendo Francia o Alemania entrar a los británicos, sin que Barajas se blinde como exige Madrid desde hace casi un año, y donde el presidente del Gobierno descontaba todos los días, - hasta hace tres semanas - los días de solución a todo por las vacunas, deja de descontarlos, nos mete en una monumental infección - nuevamente la mayor de Europa - y no dice ni mu. Esto es de dimisión fulminante Sr Sánchez . Por negligencia dolosa y enorme cemento armado en su actitud y falta de moral. Un solo muerto provocado por esta enajenada actitud es de responsabilidad criminal . Y así podemos repetir hechos incalificables desde marzo del año pasado.

Que de repente se le ocurra hacer un nuevo homenaje a los fallecidos, es en su caso , una provocación de una inmoralidad demoníaca, ante hechos y no interpretaciones antes señaladas. Que se atreva a hacerlo con ciento cuarenta mil muertos y que no los reconoce ni pide perdón, y siendo la nación que en su proporción sea la que más muertes está teniendo del mundo, y con dictámenes de los medios de comunicación internacionales más irrefutables y de principales institutos académicos mundiales, avalando todo ello y teniendo que desmentirle también internacionalmente en alguna ocasión por mentir en los datos dados con toda osadía a la prensa, es de fulminante dimisión, no ya en una democracia europea, que no admitiría la centésima parte de lo que describo, sino en un país tercermundista.

Esto es parte de las lindezas de esta semana, y lógicamente la careta ya está al descubierto sabiendo que un presidente de Gobierno, y su función, es quien lucha por incumplir la constitución y la ley, por desunir a los españoles, por mentir como sistema de la “nueva normalidad de la política“, por engañar y destruir a su propio partido, por querer la destrucción de la unidad de España , por " dialogar” y hacer mesas ilegítimas con sus propios socios golpistas y sediciosos, dejando pisoteados y escarnecidos en todo su mandato - también en los de anteriores responsables - a los catalanes, vascos, navarros, mallorquines, valencianos, y resto de españoles de bien, y por dar un ejemplo nefasto a la ciudadanía española y del resto de Europa.

Esa debe ser la labor del presidente de Gobierno de España, a la que sumamos que ha de ser la de demoler la dignidad y memoria de las victimas del terrorismo, todas las semanas, pues no merecen el respeto de los españoles. Ha de ser también demoler la división de poderes y despreciar la justicia y su independencia, así mismo amenazar al Tribunal de Cuentas y al Tribunal Constitucional. Ha de ser engañar en la génesis de una pandemia anteponiendo espurios intereses políticos a la salud de los españoles. Ha de ser permitir el insulto y vejación al Rey, que es el Jefe del Estado, desde su gobierno, y desde otras instituciones, como la presidenta del Congreso, presidentes de autonomías o alcaldes. Ha de ser quien mienta y engañe a los sanitarios de toda España por haberles desasistido en los equipos más necesarios y al traerlos muchos de ellos ser defectuosos, provocando más contagios y además gastando sin freno a través de chiringuitos no acreditados profesionalmente y muy opacos.

Ha de ser quien mande a la abogacía del Estado, y a “la fiscalía, pues eso”, para que nada de ello se investigue. Ha de ser quien cese a coroneles y generales de la Guardia civil, por cumplir la ley y seguir el mandato de investigación de la juez. Ha de ser quien cese en enero, mucho antes de la Declaración del Estado de alarma al responsable policial de riesgos laborales de la policía por denunciar que el virus y su peligro enorme ya estaba ahí y por querer proteger a la policía de ello. Ha de ser quien encabece el desprecio inmoral a las ciento cuarenta mil personas fallecidas por la pandemia y sus familias, al no reconocer día a día la tragedia y a todos los muertos sin dejar uno solo. Eso ha de ser el presidente del Gobierno.

Una actuación ejemplar para todos los españoles y para el mundo. Dimita por vergüenza y dignidad Sr. Presidente. La base de la sociedad civil se lo exige, con clamor unánime y alarma general de todos los españoles piensen lo que piensen. Usted mismo actúa para deslegitimarse voluntariamente y autoimponerse con hechos, y todos los días, esa pena