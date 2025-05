Las cabañuelas de Jorge Rey anuncian la llegada de un fenómeno climático "sin precedentes": podemos esperarnos lo peor

Hace unos días desde el la última predicción del joven burgalés, por lo que hoy ha vuelto a lanzar su pronóstico sobre el tiempo que hará de cara a esta semana en España, donde ha alertado de la llegada, de nuevo, de frío y precipitaciones.

Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor.

Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

Llegan fuertes tormentas

Aunque esta vez sin refrán, pese a que ya suele ser tradición en sus vídeos, el aficionado a la meteorología ha vaticinado la llegada de un nuevo frente a España de cara a esta semana que posibilitará la llegada de fuertes tormentas.

"A pesar de que los modelos meteorológicos vaticinaban un final de mayo seco y con altas temperaturas, la realidad es la que marcan las cabañuelas: la llegada de más humedad, sobre todo a zonas del norte y del Mediterráneo, donde se esperan la llegada de fuertes tormentas", ha asegurado Jorge Rey, que ha reconocido que, a pesar de ello, el frío va a ir desapareciendo poco a poco y va a ir dando paso a la llegada de temperaturas más primaverales.

En este sentido, lo que va a marcar estas semanas va a ser sobre todo el fuerte bloqueo anticiclónico, que va a responder sobre todo a zonas de latitudes altas, que va a posibilitar sobre todo la llegada, por un lado de humedades del Atlántico, posibilitando tormentas sobre todo en zonas del norte, y del Mediterráneo, por donde llegará viento fresco que se notará sobre todo en zonas del norte y la presencia de gran inestabilidad en zonas del Mediterráneo.

Así, durante los próximos días las temperaturas estarán marcadas por un aire frío que irá a menos, posibilitando la presencia de viento y aire cálido que, no obstante, no terminará de calar fuertemente debido a la llegada de humedad desde el Atlántico. "No obstante, de cara al 20 de mayo podremos ver temperaturas mucho más agradables y casi veraniegas", ha asegurado Rey.

Por ello, para la jornada de hoy se prevé cierta inestabilidad en zonas del norte peninsular, sobre todo en zonas de Galicia, mientras que para mañana esa inestabilidad se generalizará algo más, sobre todo en puntos del centro y este peninsular.

El miércoles las tormentas "irán a más" en zonas de Asturias, Castilla-La Mancha y del Valle del Ebro, mientras que el jueves estas precipitaciones destacarán sobre todo en zonas de las mitad norte y del este peninsular, así como en muchos puntos de Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Por su parte, el viernes aumentará la inestabilidad sobre las Islas Canarias, mientras que en la Península irá a menos y se espera sol en muchas partes, pese a que quedarán algunos restos de precipitaciones en zonas del País Vasco o Baleares, sobre todo de madrugada.

Finalmente, el sábado será una noche bastante tranquila, pero por la noche empezará a aparecer algo de inestabilidad en zonas montañosas de la Comunitat Valenciana, Cordillera Cantábrica y Sistema Central, mientras que el domingo esa inestabilidad irá a más, sobre todo en puntos del centro peninsular, sin tormentas que en algunos puntos podrán ser fuertes.